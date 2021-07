Last van pluizig haar door het vochtige weer? Zo maak je er komaf mee volgens een krulexpert: “Leave-in conditioner is je beste vriend”

Wie krullen heeft weet: het juiste product kan een wereld van verschil maken voor weerbarstige lokken. Dat bevestigt ook Kaat Van Ongeval, die regelmatig workshops geeft over hoe je je krullen best verzorgt. “In de zomer heeft je haar des te meer baat bij hydraterende producten zoals serums en oliën", begint ze. “Een belangrijke tip als je producten met vochtinbrengende ingrediënten gebruikt, zoals aloë vera, is: gebruik altijd olie als afsluitend product of beschermende laag rond je krullen. Doe een paar druppeltjes in je handen en verdeel die over je haar. Zo wordt de hydratatie van het eerste vochtinbrengende product beter vastgehouden en worden je lokken tegelijkertijd afgesloten voor het vocht uit de omgeving. Dat is namelijk vaak de oorzaak van frizzy haar.”

Haarschubben

De soort olie die je moet gebruiken is ook niet onbelangrijk en hangt af van jouw krultype. “Ieders haar heeft andere noden. Maar voor de meeste haartypes is arganolie een heel goede optie, omdat dat het haar niet verzwaart. Het is zowel een voedende als afsluitende olie, twee vliegen in een klap dus. Jojoba- en amandelolie zijn dan weer fantastische afsluitende oliën om je haar mee te verzorgen, vooral voor mensen met golvend haar, lossere krullen of fijn haar. Mensen met kroeshaar mogen wel wat zwaardere oliën hebben, zoals casterolie.”

“Water droogt je haar uit omdat het een hoge pH-waarde heeft. Gebruik daarom altijd conditioner als je je haar wast: de pH-waarde daarvan is lager dan water, waardoor je de haarschubben gaat afsluiten. Heb je in de regen gelopen? Dan is het een goed idee om een product in te brengen dat pluizen tegengaat, zoals een leave-in conditioner of haargel. Tijdens de zomer is leave-in conditioner sowieso je beste vriend. Ik geef dat altijd mee aan mijn klanten omdat het extra vocht vasthoudt.”

Zonnecrème voor je haar

Dat chloor niet onze beste vriend is, weet iedereen. Daarom geeft Van Ongeval nog een belangrijke tip. “Ga je zwemmen in een zwembad met chloor? Maak je haar dan altijd eerst volledig nat en breng leave-in conditioner aan. Zo kan je haar namelijk minder chloor opnemen waardoor het er minder door aangetast wordt. Verder raad ik ook het gebruik van hittebeschermende sprays ten zeerste aan op vakantie, zeker voor mensen met beschadigd, fijn of broos haar. Zie het als zonnecrème voor je haar: het zorgt ervoor dat je lokken beschermd worden tegen de zon. Veel van die hittebeschermende sprays bevatten wel siliconen, omdat die een beschermend filmlaagje rond je haar leggen. Wie siliconen liever vermijdt, adviseer ik om natuurlijke oliën te gebruiken. Ook die leggen namelijk een beschermend laagje op je haar. Of nog simpeler: draag een hoofddeksel om je haar te beschermen.”

Drie stappen

Samenvattend: gebruik altijd eerst een hydraterend product zoals conditioner of leave-in conditioner, vervolg met een stylingproduct zoals een gel of crème en sluit altijd af met een olie. Maar let wel op voor producten met glycerine, voegt Van Ongeval nog toe. “Glycerine is een populair ingrediënt in haarverzorginsproducten omdat het heel vochtinbrengend is en het haar diep hydrateert. Anderzijds trekt het ook vocht uit de lucht aan. Bij vochtig weer zoals nu raad ik dus aan om producten met glycerine te vermijden, omdat je krullen anders nogal eens pluizig kunnen worden. En een laatste tip: investeer in een satijnen hoofdkussen, dat doet wonderen voor je lokken.”

