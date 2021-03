Kussens in wel erg ongewone vormen veroveren de sofa

Wanneer de buitenwereld hard en eng is, zoals nu, willen we dat onze thuis zacht en knus is. En dat vertaalt zich onder meer in kussens in huis. Véél kussens. Interieurontwerpers komen dan ook met heel wat nieuwe designs voor de donzige dingen, sommige een pak creatiever dan we gewoon zijn.

Home sweet home. Dat is zo’n beetje de mindset waarin we nu allemaal leven. En dat beïnvloedt enorm hoe we onze thuis vormgeven. “De FOGO – fear of going out – die we tijdens de lockdown beleven, vertaalt zich in een thuis waar we ons willen kunnen afsluiten van de stress in de buitenwereld”, zegt trendwachter Hilde Francq. “Ik zie de woning anno 2020 als een grot. Aan de buitenkant solide, aan de binnenkant gezellig en organisch. Met veel cirkelvormen, nissen om je terug te trekken en zachte materialen met een hoge aaibaarheidsfactor.”

Zacht, aaibaar: yes, please. En kussens passen perfect binnen dat plaatje. Hoe meer van die zachte rakkers in de sofa, hoe liever. Zodat we er echt in kunnen wegvluchten. Maar ons interieur moet er ook steeds meer ‘interessant’ uitzien. Omdat het als achtergrond dient voor onze videocalls, of voor de foto’s die we op Instagram posten. Kussens ontsnappen niet aan die trend: waren ze vroeger vooral functioneel, dan komen sierkussens nu liefst in een unieke kleur, print of vorm.

Een zacht stuk speelgoed

En vooral wat die vorm betreft, zijn interieurontwerpers dit voorbije jaar steeds creatiever. Ze draaien, twisten, knopen of knutselen kussens tot ongewone sculpturen. Eyecatchers tot en met, want de kussens voelen wel als kussens, maar zien er zo niet uit. Met eventueel een uniek printje erbovenop.

Het nieuwe merk ‘Zebra Knits’ van de Britse Lily Parker is een heerlijk voorbeeld. Haar kussens zijn grote, funky knopen en komen in verschillende maten en printjes. Ze verkoopt ze sinds september en zit ondertussen al aan 5.000 Instagramvolgers. Een andere Britse, Beccy Nipps, verkoopt haar zachte sculpturen sinds januari, ondertussen heeft ze 1.600 volgers. Ook de geknoopte kussens van Design House Stockholm zijn populair: ze bestaan al sinds 2016, maar vliegen het voorbije jaar de deur uit, zegt het merk in het magazine Refinery 29.

De ontwerpers geloven trouwens dat de kussens niet alleen zo populair zijn omdat we zachtheid willen thuis. Ook omdat we nood hebben aan een tikkel speelsheid of kinderlijke vreugde in deze pandemie. Of we nu een Scandinavisch, minimalistisch of lekker kitsch interieur verkiezen. “Mijn kussens zitten ergens tussen een sierkussen en een zacht stuk speelgoed in”, zegt Beccy Nips aan Refinery 29. “Ze maken gelukkig omdat ze comfort verschaffen. Maar misschien ook omdat ze je aan je kindertijd herinneren.”

Zelf graag ook een ongewoon kussen in de sofa? Hieronder shop je een aantal leuke opties.

