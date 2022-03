Krultang die 549 euro kost is een giga-hype. Beautyredactrice Sophie test betaalbare alternatieven

NINA SOS gespleten puntjes: tips van BV-kapper Jochen Vanhoudt om je haren na een kappers­beurt gezond te houden

Great hair doesn’t happen by chance, it happens by appointment. Maar ook na die afspraak bij de kapper is het uiterst belangrijk dat je je haardos in de watten blijft leggen. Beautyredactrice Sophie en BV-kapper Jochen Vanhoudt leggen uit hoe je je versgeknipte korte of (half)lange coupe zo lang mogelijk gezond houdt. “Vaak bevatten de goedkopere shampoos niet-wateroplosbare siliconen. Let daarvoor op.”

24 januari