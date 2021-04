Kopen we binnenkort kledingstukken die we enkel virtueel bezitten? Digitale mode is in opmars

Een virtueel kledingstuk kopen zonder het te passen. Binnenkort is het misschien niet langer ondenkbaar. Door corona moest de modewereld het afgelopen jaar erg innovatief uit de hoek komen. Modeontwerpers spelen in op de digitalisering en testen volop hoe we een virtueel kledingstuk kunnen kopen. Is digitale mode de toekomst? Fashionista Elien Migalski (31) denkt van wel.

Gelivestreamde catwalkshows, collecties in 3D en mode die je in digitale formaten kunt kopen. Het klinkt als sciencefiction, maar is sinds corona voor een stukje realiteit geworden. Het is ook niet de eerste keer dat de modesector experimenteert met digitale toepassingen. In 2018 bracht de Scandinavische retailer Carlings zijn eerste digitale kledingcollectie uit. Klanten konden de kledingstukken enkel virtueel kopen. Ze moesten een foto van zichzelf insturen en Carlings fotoshopte de virtuele kledingstukken op hun lichamen, ‘digitaal op maat’. Met hun modieuze outfitfoto konden de kopers dan uitpakken op sociale media.

Sindsdien toonden verschillende ontwerpers en merken hun interesse in digitale mode, maar de coronacrisis versnelde die evolutie. Zo zal Tommy Hilfiger in het voorjaar van 2022 een paar samples enkel digitaal ontwikkelen en verkopen. Modelabel Hanifa organiseerde vorig jaar een virtuele 3D-catwalk (zie video hieronder) en ondertussen vond de eerste ‘crypto-fashion week’ plaats, waarbij je digitale mode kon kopen met virtuele cryptomunten.

Duurzaam en ecologisch

Virtuele mode, e-commerce en digitalisering van de productie: het zijn de drie grootste toepassingen van digitale mode. Daarvan spreekt virtuele mode, zoals die van het Scandinavische Carlings, het meest tot de verbeelding. De kledingstukken die je koopt, bestaan nooit fysiek, enkel virtueel, op de foto’s waaraan je ze laat toevoegen. De techniek is tot nu toe vooral populair bij – wat dacht je – mode-influencers. Op die manier kunnen ze online makkelijk mee zijn met de nieuwste trends.

Zal die nieuwe manier van shoppen na corona ook bij een groter publiek boomen? Influencer Elien Migalski (31), het gezicht achter de modeblog ‘Dogs and dresses’ en managing director van de vintageboetiek Labellov, denkt van wel. “Volgens mij is virtuele mode een natuurlijke evolutie in dit digitale tijdperk. De modewereld is al een lange tijd hetzelfde gebleven, dus het wordt hoog tijd dat we er nieuw leven in blazen.”

Elien vindt dat er heel wat voordelen verbonden zijn aan digitale mode: “Virtuele kledingstukken kunnen enigszins een oplossing bieden tegen fast fashion. Influencers krijgen vaak kledingstuks die ze maar één keer dragen voor de foto. Daarna belandt het stuk in de kast en kijken ze er niet meer naar.”

“Digitale mode gaat zo de overproductie van fysieke kleding tegen”, zegt Elien. “Daarnaast zijn er geen transportkosten meer en kunnen we amper nog miskopen doen, dus het is beter voor het milieu. Het is een duurzame en ecologische manier van online shoppen. Heb ik zelf al eens een virtuele outfit gekocht? Nog niet, maar dat sluit ik in de toekomst zeker niet uit.”

Volledig scherm Influencer Elien Migalski (31). © Instagram: dogsanddresses

Ondanks de vele positieve punten van digitale mode, wil Elien ook nuanceren. De modeblogster verwacht niet dat we binnenkort alleen nog maar digitale stuks zullen kopen. “Het is een innovatief idee en ik ben erg geïnteresseerd naar de evolutie ervan, maar ik denk dat veel mensen nog altijd graag hun kleding voelen en passen. Fysieke kleding is onvervangbaar: we moeten ons elke dag aankleden, maar het is ook belangrijk om een stuk echt te kunnen passen of om de stof te voelen. Het is een totaalervaring.”

DressX

Benieuwd hoe digitale kleding eruitziet op echte lichamen? DressX, de eerste internationale retailer die digitale modecollecties aanbiedt, toont op hun Instagram hoe realistisch een virtuele outfit eruit kan uitzien. Het bedrijf verkoopt bekende hedendaagse merken sinds 2019 en hoopt in de toekomst nog meer naamsbekendheid te creëren. Haal jij binnenkort jouw eerste virtuele kledingstuk binnen?

