Kleurrijk ‘out of office’-haar is een trend bij de kapper. “Het nadeel is dat je snel anders bekeken wordt”

De afgelopen maanden was haarverf hét populairste product. We durfden massaal te experimenteren met een coupe ‘out of office’, want er was toch geen kat die het zag. Blijkbaar hebben we de smaak te pakken, want nu we langzaam weer naar kantoor gaan, willen we deze gewaagde en kleurrijke look niet opgeven. Al merkt Sofie, die haar haren graag in alle kleuren van de regenboog verft, dat de trend nog niet helemaal geaccepteerd wordt.

Volledig scherm © Getty Images

Go bold or go home. Dat is exact waar de nieuwe haartrend om draait. Dua Lipa, Billie Eilish en Katy Perry deden het al voor en kozen de afgelopen jaren meermaals voor een kleurrijke en gewaagde look. Groen, blauw, rood of regenboog. Het maakt allemaal niet uit, zolang het maar opvalt. Ook in Vlaanderen waren de afgelopen maanden voor velen hét moment om iets nieuws te proberen, te experimenteren. Omdat we tijd hadden en omdat we toch niet naar kantoor moesten. Vandaar ook de naam: ‘out of office’-haar.

Maar ook nu we weer meer buitenkomen en vaker naar kantoor gaan, blijft de trend hangen. Ook kappers merken dat. “Sinds een jaar kiezen meer klanten voor een gewaagde kleur. Eerst waren dat vooral alternatievere mensen, maar tegenwoordig durft iedereen zo’n kleurrijke look aan. Vooral rood, roos, groen en blauw zijn populair, al komen de regenboogcoupes en de two split color (een combinatie van twee felle kleuren, red.) eveneens meer voor”, vertelt kapster Jolien Kleynen van het salon Be-You-Tiful Hair uit Bree.

Meer mensen doen dus hun eigen ding. Maar tegenstrijdig genoeg merkt Jolien wel dat het beroep in bepaalde gevallen een rol speelt bij de keuze voor de ‘out of office’-look. “Een klant verfde haar haren in een felle kleur, maar toen vertelde ze dat haar werkgever daar niet blij mee was. Ook bij leerkrachten zie ik een verschil. Iemand die werkt op een katholieke school zal minder snel voor een felle kleur kiezen dan een leerkracht van een gemeenschapsschool.”

Cleopatra

Sofie Vrijsen (24) is een grote fan van kleurrijke coupes. In 2019 besloot ze haar blonde haren felblauw te verven en sindsdien passeerden alle mogelijke kleurencombinaties de revue. “Mijn nicht Anke was eigenlijk de persoon die mij inspireerde om mijn haren in een felle kleur te verven. Zij deed dat al een tijdje en ik vond dat heel mooi bij haar. Omdat het toen ook net Halloween was en ik als Cleopatra verkleed ging, was dat het ideale moment om het een eerste keer te proberen”, vertelt Sofie.

Dat ze toen zoveel positieve reacties kreeg op haar haarkleur, overtuigde Sofie om te blijven experimenteren. “Ik ben echt blijven hangen in die trend. Vorige week kwam er zelfs nog een meisje naar mij toe die zei: ‘Ik vind het zo knap dat jij dit gewoon durft.’ Dat zijn natuurlijk leuke complimenten om te krijgen. Ook oudere vrouwen zijn vaak verrassend positief.”

Quote Op mijn huidige job vroeg ik eerst of zij regels hadden omtrent de haarkleur van hun werknemers. Gelukkig was hun antwoord: ‘Hoe gekker, hoe beter’ Sofie Vrijsen

“Het enige nadeel aan zo’n kleurrijke coupe is dat je toch snel anders wordt bekeken bij een sollicitatie. Dat is jammer, want mijn haarkleur bepaalt niet hoe ik mijn werk uitoefen. Op mijn huidige job heb ik zelfs eerst gevraagd wat de regels waren rond het kleuren van het haar. Gelukkig was het antwoord: ‘Hoe gekker, hoe beter.’ Ik wil gewoon volledig mezelf kunnen zijn, dat vind ik het allerbelangrijkste.”

Volledig scherm Sofie Vrijsen toont twee van haar 'out of office'-looks: de two-split color (links) en de felblauwe coupe (rechts). © rv

Wie zich ook wil wagen aan een ‘out of office’-look, denkt het best twee keer na. “De fellere coupes vragen wat onderhoud. Je kan niet zomaar je haren verven en er daarna geen aandacht meer aan besteden. Wie graag zo’n felle kleur voor lange tijd behoudt, wast het haar best elke keer met een speciale kleurenshampoo”, zegt Jolien.

Wil jij ook een ‘out of office’-kapsel? Zo doe je het volgens onze beautyredactrice Sophie 1. Voor het mooiste effect heb je een lichte basis nodig. Blondines hebben geluk, anderen zullen eerst met ontkleuringsmiddel aan de slag moeten. Dat kan je zelf doen, maar wie het op veilig wil spelen, gaat toch best aankloppen bij de kapper.

2. Voor het bepalen van de kleur zelf, probeer je best eerst een semi-permanente kleurshampoo of een kleurmasker. Die vervagen al na een aantal wasbeurten en zo kan je eerst even kijken of de tint je staat voor je écht de stap waagt.

3. Ben je tevreden met de kleur en wil je er zo lang mogelijk van genieten? Zorg dan voor goede verzorgingsproducten. Met een shampoo en conditioner specifiek voor gekleurd haar hou je de tint zo lang mogelijk levendig en mooi. Vergeet ook niet dat er onder die felle kleur een ontkleurde basis schuilt, dus je lokken minstens één keer per week verzorgen met een voedend masker is geen overbodige luxe.

