Kleerkast wordt kleurkast: in 6 stappen naar een uitbundige zomerlook

Felroze, zonnig oranje, gifgroen: de nieuwe kleding- en schoenencollectie knalt in de rekken en maakt mode speelser dan ooit. Ben jij een groentje op kleurenvlak? Met dit zesstappenplan bouw je rustig op naar een uitbundig getinte zomer en sta je nog sterker in je schoenen.

Stap 1: begin met een detail

Een kleurrijk accent, hoe miniem ook, springt meteen in het oog en geeft een sobere outfit instant extra karakter.

3 x durf te dragen

- Onderschat het effect van een kleurrijk paar sokken niet. Dat vrolijke streepje komt onvermijdelijk tevoorschijn.

- Speld een felgekleurde broche op je donkere trui of jasje.

- Ga voor een paar vrolijk getinte oorbellen.

Stap 2: kies voor kleurrijke accessoires

Een accessoire is het perfecte item om rustig te experimenteren met kleur.

3 x durf te dragen

- Een kleine schoudertas of een XL-strandtas in een opvallend tintje? Doen!

- Een gekleurde schoen heeft hetzelfde effect als vrolijk gelakte teennagels: zomers, energiek en een boost voor de rest van je outfit.

- Met een riem zet je je taille in de verf, met een gekleurde riem voeg je bovendien een speels accent toe.

Stap 3: focus op één blikvanger

Blijf je graag trouw aan een aantal modeklassiekers? Koop die rechte pantalon of die zomerse A-lijnjurk dan eens in een kek kleurtje in plaats van de neutrale tint die je gewend bent.

3 x durf te dragen

- De hemdjurk is een zomerse variant op het klassieke witte hemd. Laat wit eens hangen en ga voor extra zonnige vibes met roze, rood, geel of groen.

- Combineer je felgekleurde item met neutrale tinten zodat je blikvanger er écht uitspringt.

- Probeer eens een klassieke pantalon in een andere kleur dan zwart of blauw. Met een warme kleur zoals mosterd of saffraan tast je voorzichtig de kleuropties af.

Stap 4: ga voor zonnig en zacht

Fan van kleur, maar liever (nog) niet te schreeuwerig? Dit voorjaar zitten er ook heel wat zachte tinten in de collecties, met een hoofdrol voor blauw, geel, groen en warme wittinten.

3 x durf te dragen

- 100% zomer? Een soepelvallende midirok met knopen in een zachte kleur.

- De blouse met korte mouwen is de elegante versie van het T-shirt en scoort extra punten in een frisse kleur.

- Probeer eens een soepelvallende broek met wijde pijpen in een zachte tint als muntgroen, pastelblauw of perzik.

Stap 5: combineer verschillende kleurschakeringen

Ton sur ton, maar dan net iets anders: haal je favoriete kleur uit de rekken en stel je outfit samen op basis van één kleurenpalet.

3 x durf te dragen

- Combineer voor je look verschillende tinten van dezelfde kleur. Ga bijvoorbeeld voor blauw en mix denim met een lichtblauwe top en felblauwe sandalen.

- ‘Matching’ is helemaal hot dit seizoen. Een broek met blazer, een minirokje met vest … Kies voor een kleurrijke set en combineer met bijvoorbeeld een shirt in een lichtere tint en sneakers in een donkerdere variant.

- Kies voor een jurk of pak in een opvallende print en baseer je voor de rest van je styling op een kleur uit de print, bijvoorbeeld een vest in het zachtroze van de bloemblaadjes.

Stap 6: knallen maar!

Color blocking, ofwel het mixen van felle kleuren, zorgt voor dé kleurkick. De regels? Die zijn er amper, want je outfit mag echt clashen. Al is een rustpunt in je look geen slecht idee om er niet als een clown uit te zien. Een top in wit(tinten) helpt al om dat schreeuwerige toch een toontje lager te laten zingen.

Durf alles te dragen

Een rok met blouse, broek met T-shirt, jurk met jasje, een paar felle sneakers, een tas met knaleffect … De mogelijkheden zijn eindeloos. Populaire paartjes zijn oranje en blauw, fuchsia en rood en groen en paars.

