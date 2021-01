Kleed jezelf happy: volgens wetenschappers maken deze kledingstukken je goedgezind

Dit fluffy hoedje is het lievelings­ac­ces­soi­re van de sterren deze winter, binnenkort ook dat van jou?

27 december Van fuzzy slippers tot dekentjes en joggingbroeken: sinds de lockdown zijn we helemaal geobsedeerd met alles dat gezellig is. De fluffy bucket hat past perfect in dat rijtje van cozy kledij en is ook nog eens ontzettend stijlvol, bewijzen de sterren. Wij tonen je enkele leuke modellen, inclusief het hoedje van Bella Hadid (dat een verrassend betaalbaar prijskaartje heeft!)