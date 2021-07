Kim Kardashian, Lizzo en Maisie Williams zijn fan: durf jij je wenkbrauwen te bleachen?

Elke goede make-upartiest zal het beamen: wenkbrauwen kunnen je look naar een hoger niveau tillen. Zeker als je de kleine haartjes bleekt. Dan ziet je gezicht er plots compleet anders uit. Bekende sterren als Kim Kardashian, Lizzo en FKA Twigs hebben het al eens geprobeerd en ook op TikTok is de beautybehandeling razend populair. Een gewaagd statement of toch iets te ver van je bed?

Gebleekte wenkbrauwen oftewel bleached brows zijn hot. Vroeger zag je het vooral bij sterren die wilden opvallen op de catwalk. Nu maakt de ietwat vreemde trend een sprongetje naar het dagelijkse leven. Kim Kardashian plaatste bijvoorbeeld een foto op Instagram, waarop ze te zien is met platinablonde, bijna onzichtbare, wenkbrauwen. Ze zette er een emoji van een alien bij: niet gek gekozen, want door haar wenkbrauwen zo licht te kleuren, creëert ze een etherische, edgy en nogal buitenaardse look. Ze onderging de transformatie ter ere van de laatste nieuwe shoot voor haar merk Skims.

Kim K. is trouwens niet de enige die zich aan de bizarre trend gewaagd heeft. Ook zangeressen Lizzo en FKA Twigs probeerden het uit, net als actrice Maisie Williams, model Lottie Moss en een heleboel influencers. En volgens TikTok is het eveneens een prima idee. Je vindt er meer dan 15 miljoen filmpjes met de hashtag #bleachedeyebrows.

Nog een plaats waar de trend werd opgemerkt: Pinterest. Het platform voorspelde dat we in 2021 veel opvallende wenkbrauwen zouden zien, en met name bleached brows. De term werd het voorbije jaar maar liefst 160 procent meer opgezocht.

Ook in België zijn er heel wat influencers die het goede voorbeeld geven. Kijk maar naar fitfluencer Loewi Monbaliu, die zo'n 16.000 volgers heeft op Instagram, en presentatrice Flo Windey. Die laatste deed een shoot voor het tijdschrift ENFNTS TERRIBLES en toonde trots haar gebleekte wenkbrauwen aan haar bijna 70.000 volgers op Instagram.

Het is de schuld van de mondmaskers

Kortom, hoe meer onzichtbaar die rupsjes boven onze ogen zijn, hoe hipper. Best straf, want de voorbije jaren was het alleen maar volle wenkbrauwen wat de klok slaat, met dank aan het model Cara Delevingne en haar wereldbekende frons. Waar die plotse ommezwaai dan vandaan komt? Volgens professor mode-ontwerp Andrew Groves zit de pandemie er voor iets tussen. Aan The Guardian vertelt hij het volgende: “Door de plotse verplichting om mondmaskers te dragen, moesten we vooral spreken en uitdrukkingen overbrengen via onze ogen. Maandenlang zetten we onze ogen dan ook in de verf, met oogschaduw, eyeliner en een set prominente wenkbrauwen.”

Nu snakken we naar verandering en neigen we naar het tegenovergestelde. Op die manier verklaart de ‘dress doctor’ en de oprichtster van het Fashion Psychology Succes Dawnn Karen het succes van de witte wenkies. “We willen de focus niet meer leggen op onze ogen, maar op het volledige gezicht. Op de totale persoon.”

Fake it till you make it

Wil je het ook eens uittesten? Tof, maar don’t try this at home, want je wenkbrauwen bleachen houdt wat risico in. Donkere haartjes kunnen na een bleekbeurt plots oranje uitslaan, bijvoorbeeld. Je roept dus best de hulp in van een schoonheidsspecialist.

Als je eerst benieuwd bent naar het resultaat kan je een trucje toepassen zodat je wél bleke wenkbrauwen hebt, maar er niet permanent aan rond moet lopen. De oplossing: breng een laagje concealer aan met behulp van een wenkbrauwborsteltje (dat je daarna niet meer gebruikt of flink kuist). We probeerden het uit en als bruinharige moet je toch héél wat concealer aanbrengen voor je een verschil merkt. Bovendien is het resultaat eerder ... lichtros dan platinawit. Tijdens de try-out belde de postbode toevallig aan met een pakketje, en aan zijn gefronste blik te zien, was het toch geen groot succes. Wij laten de trend voorlopig dus nog even over aan de sterren.

En jij? Zou jij het proberen?

