Kim Kardashian alweer onder vuur voor gefotoshopt lichaam. Lingerie-ontwerpster Murielle Scherre: “Laat ons niet boos zijn, maar slimmer”

In een reclamefilmpje van Skims, het shapewearmerk van Kim Kardashian, is te zien hoe een vinger van de ster er plots erg vervormd uitziet wanneer ze met haar hand over haar heup glijdt. Duidelijk een Photoshop-misser. Murielle Scherre, de Belgische lingerie-ontwerpster van La Fille d’O die al jaren weigert om Photoshop te gebruiken, reageert op de heisa. “Er zitten geen ‘fouten’ in het menselijke lichaam. Een lichaam is perfect. Altijd.”

Het reclamefilmpje van Skims verscheen vorige week online en ging heel snel viraal op de video-app TikTok. Niet omdat iedereen grote fan is van het ondergoed van Kim K. Wel omdat de kritische TikTokkers vermoeden dat er Photoshop werd gebruikt. In de advertentie ligt Kim op haar zij en draagt ze een beige lingeriesetje. Ze toont hoe elastisch haar onderbroek is, wrijft sensueel met haar hand over haar billen en taille, en op een bepaald moment wordt haar wijsvinger volledig uitgerekt en ziet die er nogal krom uit.

(Lees verder onder de video.)

Een zekere @alexkelly2015 plaatste een deel van de video op TikTok en schreef erbij: “Wie heeft deze montage in godsnaam goedgekeurd?” De post is intussen al meer dan 24 miljoen keer bekeken en massaal gedeeld. Een heleboel mensen maken zich kwaad. Ze vinden het frustrerend dat de Kardashians onrealistische schoonheidsidealen creëren, die ze zelf niet eens kunnen halen, maar waar ze wel vrouwen wereldwijd onzeker mee maken.

Ook op Instagram wordt er geklaagd. Onder andere door de bodypositivity-activiste Charlotte Peirce. “Ik zit al lang genoeg op sociale media om deze missers te spotten”, zegt ze, “maar jammer genoeg geldt dat niet voor iedereen. Iemand die jong, fragiel en makkelijk beïnvloedbaar is, zal deze promovideo zien en niet merken dat de advertentie geretoucheerd is. Zo iemand kijkt dan naar zichzelf en die vergelijking kan desastreuze gevolgen hebben voor het zelfbeeld. Het erge is dat ze zichzelf vergelijken met een lichaam dat niet bestaat. Een lichaam dat al beeldschoon is en al die Photoshop niet nodig heeft. Dat vind ik hartverscheurend, teleurstellend en op dit punt niet eens zo verrassend.”

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Niet boos, wel slimmer

De Gentse Murielle Scherre van lingeriemerk La Fille d’O is een groot voorvechter van meer diversiteit en minder Photoshop. Dat zie je duidelijk in haar campagnefoto’s. Van cellulitis tot zichtbaar schaamhaar en hangborsten, het mag allemaal gezien worden. “Wat hadden mensen verwacht?”, zegt ze als we haar vragen om een reactie. “Mensen als Kim Kardashian staan erom bekend om een bepaald schoonheidsideaal naar voor te schuiven. Als het je verbaast dat ze haar foto’s en filmpjes retoucheert, dan denk ik dat je vooral verbolgen moet zijn over jezelf. Je hebt je laten voorliegen. Door jezelf trouwens, niet door Kim.”

“Met Skims maakt Kim zogenoemde ‘solution wear’. Dat veronderstelt dat het lichaam van de mens een probleem is, en dat Kim een product maakt dat kan genezen. Maar het menselijke lichaam is geen probleem dat opgelost moet worden met dure marketing. Laat ons dus niet boos zijn, maar laat ons slimmer zijn. Niemand kan ons een onrealistisch schoonheidsideaal aansmeren als wij zelf niet zo inschikkelijk zijn.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Murielle Scherre. © Aultre ne veulx estre

De lingerie-ontwerpster vertelt verder dat ze het lichaam beschouwd als iets wat ons dient, in eender welke hoedanigheid. “Listig is diegene die op het idee is gekomen om ons van onze eerste en langstdurende bondgenoot te scheiden en daar bovendien geld aan te verdienen. Dat verlies doet ons verdriet, dat diep gaat en een leven kan duren. Daarom toon ik mensen zoals die zijn. Eigenlijk vind ik dat niet meer dan normaal. Ik vind het raar dat alle andere merken zich niet moeten verantwoorden over het saboteren van ons menselijk potentieel.”

Quote Onze normen moeten aangepast worden, niet ons lichaam. Lingerie-ontwerpster Murielle Scherre

Het goede nieuws: volgens Scherre vinden meer mensen de verbinding met hun eigen lijf stilaan terug. “Ik merk dat veel mensen snakken naar zichzelf. Nu we een jaar ontdaan waren van alle vormen van escapisme, was het confronterend om jezelf op de bank te treffen met een onbekende: jezelf. Door naar onszelf te kijken en onszelf te herkennen, kunnen wij, mensen, helen. Je kan jezelf betrappen op iets van je lijf dat je ineens mooi vindt, iets wat je daarvoor ervaarde als een ‘fout’. Als je dat genoeg meemaakt, verschuift er wat vanbinnen. En dan vallen de dingen uiteindelijk op zijn plaats. Je ziet dat er geen ‘fouten’ in het menselijke lichaam zitten. Het lichaam is perfect. Altijd. Onze normen moeten aangepast worden, niet het lichaam.”

Volledig scherm Murielle Scherre staat erom bekend om enkel samen te werken met echte vrouwen en onbewerkte foto's te gebruiken. © La Fille d’O

Lees ook: