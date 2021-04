Keuzestress door online shoppen? Dit account toont de populairste kledingstuks bij Zara en hoe je ze in het echt kunt dragen

Sinds corona zit online shoppen in de lift. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Webshops zijn vaak een mijnenveld vol slimme verkooptrucs. Het resultaat: je eindigt met té veel spullen in je winkelmandje en tegelijk twijfel je over de online aankopen. Is het wel de juiste maat? Hoe zal dat stofje in het echt aanvoelen? En hoe ziet die jurk er in godsnaam uit op mijn lichaam?

Enter: Zara Style Daily. Op deze pagina vind je foto’s van Instagramgebruikers die een kledingstuk van het Spaanse merk dragen. Bovendien worden de posts geselecteerd op basis van populariteit. Enkel broeken, shirts, rokken, ... die übertrendy zijn en als zoete broodjes verkopen, krijgen een plaatsje. Dat zijn dus twee vliegen in één klap: je weet dat de kleding modieus is en tegelijk wordt alles gedragen door ‘normale’ mensen zonder een modellenlichaam. Het enige nadeel is dat je de items nog moet gaan zoeken op de website.

Gekke poses

De pagina komt goed van pas, want Zara is een krak in het gebruiken van superslanke modellen. En dat niet alleen: vaak nemen die knappe vrouwen nog eens bizarre, onmogelijke poses aan waardoor het kledingstuk amper zichtbaar is. Probeer dan maar eens uit te vogelen of het jouw lichaamsbouw zou flatteren.

In plaats van een hemd dicht te knopen, trekken ze het bijvoorbeeld half uit, over het hoofd. Of ze laten een blazer nonchalant over een schouder hangen, of kruipen in foetushouding zodat je niets van de outfit kunt zien. Esthetisch mooi, ja, maar onduidelijk.

Niet per se zin om te shoppen, wel om te lachen? De Instagrampagina Awkward Zara bundelt alle vreemde poses van de Zara-modellen.

