Kerstsfeer opsnuiven bij Britt en Kristof, die bij de renovatie en aankleding van hun woning uit 1946 hulp kregen van naasten: “Ons huis ademt familie”

Het is zo’n typische grijze, mistroostige herfstdag als we voor het interview op bezoek zijn bij Britt en haar gezinnetje. Het soort weer dat al gauw op het gemoed speelt. Maar ons humeur slaat meteen om als we onze wagen naast het huis parkeren. Een waterpartij in het voortuintje, een windlicht naast de deur en een paar groenstukken verklappen al welke gezelligheid er achter de charmante gekaleide gevel schuilt. Precies de warmte die een mens in deze periode goed kan gebruiken.

“Ik was amper 19 toen we de woning kochten. Die was uitgeleefd en had nauwelijks comfort. Kristof en ik waren zowat de enigen die er iets in zagen. Zelfs mijn vava die in een oude boerderij woonde, vroeg zich luidop af wat we met dit ‘vochtig kot’ zouden aanvangen”, lacht Britt. Mocht hij het vandaag opnieuw zien, hij zou gegarandeerd zijn pet afnemen, want sinds de renovatie is dit een huis waar veel mensen voor willen tekenen.