Kermit de Kikker als stijlicoon: dit seizoen kleden we ons in ’t groen. Modegoeroe Hilde tipt 14 hippe stukken

Hoe groen is ‘ecologi­sche’ denim echt? “Jeans is pas duurzaam als het niet meer geprodu­ceerd wordt”

Lee Cooper, C&A, & Other Stories: het ene na het andere modemerk komt met ecologische denim op de proppen. En ze maken grote beloftes: 2 liter water per jeans in plaats van 100, 50 procent minder chemische stoffen. Verkooppraatjes of werkelijke goede intenties? Twee experts onthullen hoe groen ‘ecologische denim’ echt is en gidsen je richting duurzamere aankopen. “Voor één broek is zo’n 8.000 tot 10.000 liter water nodig.”

29 maart