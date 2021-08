Kendall Jenner poseert bijna volledig naakt in nieuwste campagne van Jacquemus, tot groot jolijt van fans én het internet

In de nieuwste campagne van Jacquemus mogen we ‘less is more’ wel heel serieus nemen. Op de foto van het Franse label zien we Kendall Jenner zo goed als volledig naakt poseren, een wel heel opmerkelijke manier van reclame maken voor een kledingmerk. En het is net die foto waar het internet nu gretig om lacht. Zo gingen enkele fotoshoppers aan de slag en gaven zij hun eigen interpretatie aan het campagnebeeld.

Dat Kendall Jenner graag wat huid toont, wisten we al langer. Je moet maar even door haar Instagrampagina scrollen en komt meteen talloze foto’s in bikini of korte topjes tegen. Maar in de nieuwste campagne van Jacquemus heeft ze wel héél weinig om het lijf.

Op de foto is ze te zien in een paar lange, rode kniekousen, hakken en een roze handtas. En die handtas is wel heel strategisch geplaatst, want het bedekt maar net haar borsten. Uiteraard zou de look niet compleet zijn zonder mooie sierraden. Daarom draagt Kendall een paar oversized gouden oorringen om het geheel af te maken. Best iconisch, toch?

De sprekende foto, gemaakt door fotograaf Drew Vickers (@drewvickers), werd op de Instagrampagina van Jacquemus geplaatst als voorproefje van de nieuwe ‘La Montagne’-collectie.

De foto werd intussen al immens veel gedeeld op het internet. Maar dat kwam duidelijk niet alleen door het gebrek aan kleren. Op de foto lijkt Kendall namelijk moeiteloos in de lucht te bengelen aan een koord terwijl ze zich vasthoudt aan een tennisbal. Een pose die ons instant flashbacks geeft naar 2013, toen Miley Cyrus poedelnaakt aan een sloopbal slingerde in haar videoclip ‘Wrecking Ball’.

Deze keer is het dus niet Miley, maar de foto van Kendall waar het internet zo van smult. Fotoshoppers gingen ondertussen al gretig aan de slag, en ieder gaf z'n eigen interpretatie aan de foto. Zo zien we Kendall in een brandweerkazerne of in een overvolle bus.

