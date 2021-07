Kendall Jenner lanceert zéér exclusieve kledingcollectie met webshop About You

Dat Kendall Jenner (25) een grote passie voor mode heeft, is duidelijk. Ze is een van de bekendste modellen ter wereld, ze heeft al meermaals op de cover van Vogue gestaan, op Instagram pakt ze geregeld uit met haar outfits, en nu is ze zelfs mee aan de ontwerptafel gaan zitten. De realityster brengt een kledinglijn uit met de webshop About You. En best bijzonder: die is maar 72 uur lang verkrijgbaar.

Wie een kijkje neemt op de Instagrampagina van Kendall Jenner, ziet dat de meest recente post dateert van deze week. Op de foto poseert ze voor een surfplank, terwijl ze een gele bikini draagt. En algauw kreeg ze daar bijna 5 miljoen likes voor en meer dan 10.000 reacties, zoals: ‘Zo schattig!’ of ‘Wauw, die bikini wil ik ook’. Om maar te zeggen dat er online veel belangstelling is voor wat Kendall draagt.

Met de post kondigt ze ook haar nieuwe – ongetwijfeld lucratieve – samenwerking met About You aan. Samen met de webshop brengt ze een kledingcollectie uit die bulkt van de coole essentials en simpele basics. In totaal bestaat de lijn uit elf stuks: enkele shirts en topjes, een short, een wijde broek, een cropped truitje, maar ook een bikini en een slip dress. “Ik hou van basics. Je kunt elk stuk in de collectie combineren en mixen en matchen”, zegt het model zelf.

Elk item is bovendien verkrijgbaar in verschillende kleuren, die ook heel basic zijn. Er zijn een aantal aardse tinten zoals beige, taupe, camel en oker, al zijn er ook een aantal kledingstukken verkrijgbaar in het zwart, wit en rood. De maatjes variëren van 34 tot 44 of XS tot XXL en kosten tussen 39,90 en 79,90 euro.

Volledig scherm Kendall Jenner koos voor een basic kleurenpalet. © About You

72 uur

Extra bijzonder aan de collectie is dat hij maar tijdelijk beschikbaar is. De drop verschijnt online op de webshop, op zondag 25 juli, om klokslag middernacht. Dan heb je 72 uur de tijd om de items te shoppen. “Ons doel is om een hype te creëren in de online fashionwereld en de unieke stijl van Kendall toegankelijk te maken. De drop zelf is namelijk heel persoonlijk geworden en bestaat uit Kendalls favoriete items,” zegt Julian Jansen, Content Director bij About You.

Om dat persoonlijke aspect nog te benadrukken, vond de shoot plaats in Kendalls woonplaats in Los Angeles. Zelfs haar hond Pyro maakt deel uit van de campagne. De beelden werden gefotografeerd door de internationaal gerenommeerde Zoey Grossman.

Volledig scherm Kendall Jenner en haar hond Pyro. © About You

