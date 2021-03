Ken jij skin scents? Deze intieme parfums ruiken net als je huidsgeur én versterken hem

Victoria’s Secret werkt eindelijk samen met plussize modellen, “maar daar komen ze tien jaar te laat mee”

22 februari Jarenlang kreeg Victoria’s Secret bakken kritiek om het gebrek aan diversiteit. Nogal een verrassing dus, dat het merk nu samenwerkt met plussize modellen voor de nieuwste swimwear-collectie. Is het too little too late of eindelijk een stap in de juiste richting? Moderedacteur David Devriendt, bodypositive blogger Marianne Nykjaer en plussize model Sharon Grobben reageren. “De impact hiervan op jonge meisjes valt niet te onderschatten.”