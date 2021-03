Katrijn zette haar huis vol vintage: “Het verhaal achter elk meubel fascineert mij”

Katrijn is verzot op vintage en ook wel op planten. Haar interieur verandert dikwijls van look door nieuwe tweedehands aankopen of gewoon door spulletjes te verplaatsen. “Als je maar één keer per seizoen binnenspringt bij de Kringwinkel, moet je al veel geluk hebben om iets te scoren. Ik ga elke week minstens één keer langs.”

“Het begon allemaal met de barkast op pootjes die een centrale plaats in ons huis heeft. Toen ik ze in de Kringwinkel spotte, belde ik Peter op, maar die was niet zo enthousiast. Omdat ik weet dat ik hem kan overtuigen door aan iets een mooi verhaaltje op te hangen, vertelde ik hem dat de kast perfect was om zijn collectie whisky-

glazen in uit te stallen. Nog geen minuut later liep ik met het prijskaartje in de hand – amper 50 euro! – naar de kassa”, lacht Katrijn.

Dat lopen mag je gerust letterlijk nemen, want in een Kringwinkel komt het er dikwijls op aan om de snelste te zijn. “Vrienden en familie begrijpen niet hoe ik erin slaag om telkens de mooiste stukken te kopen, terwijl zij er bijna nooit iets vinden. Maar als je maar één keer per seizoen binnenspringt, moet je al veel geluk hebben om iets te scoren. Ik ga elke week minstens één keer langs. Ik speur ook online en met een vriendin die nog gekker is dan ik, ga ik af en toe een weekendje vintageshoppen in Nederland.”

Volledig scherm Bij deze seventieswoning pasten de brocantemeubels van Katrijn niet en daarom begon ze vintage te kopen. © Maarten De Bouw

Volledig scherm In de uitbouw is er een extra zithoekje met fauteuils van Ikea. “Ook die koop ik tweedehands. Het is mijn manier van duurzaam zijn.” © Maarten De Bouw

Imperfect maakt mooier

Naar het waarom van haar passie hoeft Katrijn niet lang te zoeken. “De gedachte dat een meubel vijftig jaar geleden al deel uitmaakte van iemands huis en leven vind ik fascinerend. Dat het in de loop der jaren wat imperfect wordt door het gebruik is normaal. Dat maakt het net mooier. Sommige meubels zijn ook speciaal door het verhaal erachter. Dat kom je vooral te weten als je spullen bij mensen thuis ophaalt of iets krijgt. Zo hebben we een stoeltje dat mijn opa nog voor oma kocht toen ze pas verkering hadden. Schattig, toch?”

Quote Het eerste wat mijn schoonmama doet als ze op bezoek komt, is een wandeling maken om te kijken wat er veranderd is. Katrijn

Die emotionele waarde is vaak groter dan de werkelijk waarde, want duur vintage koopt Katrijn niet. “Van zodra iets een trend is, gaan de prijzen omhoog, zoals nu met de kraanvogels in messing of de vazen van West Germany. Onlangs betaalde ik 190 euro voor het kastje in de inkomhal – wat samen met een poster van Etsy en enkele planten voor mij het perfecte plaatje vormt – en dat is al best veel. Zelfs meubels van Ikea koop ik tweedehands, zoals de fauteuils in het zithoekje in de veranda, het rek dat de speelhoek van de kinderen een beetje afscheidt van de rest van de living, onze nachtkastjes … Dat is mijn manier van duurzaam leven.”

Door goedkoop te shoppen, kan Katrijn ook iets meer kopen. “Die dingen moeten natuurlijk allemaal een plaatsje krijgen”, lacht ze. “Ons interieur is dus constant in beweging. Het eerste wat mijn schoonmama doet als ze op bezoek komt, is een wandeling maken om te kijken wat er veranderd is. Niet alles is nieuw gekocht, hoor. Soms schuif ik ook met spullen. Of ze verhuizen een poosje naar de kelder en keren een paar maanden later terug. Maar wat langer dan een half jaar beneden staat, breng ik naar de Kringwinkel. Dan is de cirkel rond.”>

(een beetje) Black is beautiful

Volledig scherm © Maarten De Bouw

Volledig scherm De zwarte muur bakent het salon enkel visueel af van de rest van de woonkamer. © Maarten De Bouw

“Toen we dit huis kwamen bekijken, was het al leeggehaald. Maar de basis met zwarte muren, witte gordijnen en een prachtige houten vloer was genoeg om mij te overtuigen. Ik vind ze de perfecte achtergrond voor onze planten en meubels. De eetkamer en tv-hoek voelen intiemer aan door het zwart. Het is een kleur die werkt, op voorwaarde dat je er niet mee overdrijft. Nadat we hier een poosje woonden, vonden we het vele zwart iets te zwaar en daarom schilderen we een aantal muren bleek. Ook de zwarte keuken is minder ons ding, omdat we daar geen rechtstreeks daglicht hebben.”

Plantendiva’s

Volledig scherm Kleine decostukken, zoals dit rieten aapje, pimpen het interieur. © Maarten De Bouw

Katrijn heeft niet alleen een vintageverslaving, maar is ook verslingerd aan planten. “De verzorging is voor mij ontspanning en tijdens de zomer vraagt die wel twee tot drie uur per week. Ik lees ook graag boeken over planten: wat zijn hun eigenschappen, waar plaats ik ze het best … Die kennis heb ik nodig, want tussen het vijftigtal planten dat ik heb, zitten een paar echte diva’s. De alocasia (olifantsoor) in de veranda is er daar eentje van. Telkens er een nieuw blad aan groeit, ben ik blij als een klein kind.”

Kriebels van kale muren

Volledig scherm © Maarten De Bouw

Overal waar je kijkt, zie je composities aan de muur. Ingekaderde posters, zelfgemaakte borduurwerkjes, foto’s … “Als ik een kale muur zie, voel ik het kriebelen om daar iets mee te doen. Slechts één iets ophangen, vind ik wat magertjes en daarom combineer ik erop los.” In de woonkamer sieren twee grote wanddecoraties van Ixxi de ruimte.

Slapen in stijl

“Ik ben het meest trots op de kamer van Féline. Ik keek er heel lang naar uit om het effect van het behangpapier van Roomblush te zien, want dat stond al een jaar in de kast. Ik had een beetje schrik dat het iets te speciaal zou zijn, maar het resultaat is fantastisch.” Ook de kamer van Jules is een pareltje met vintagemeubels en een stoeltje waar Katrijn en haar broer als kind zelf nog op zaten. In haar eigen slaapkamer maakt een foto van Katrijns bompa het persoonlijker. “Die is genomen toen hij soldaat was tijdens WOII. Ik pimpte hem door zijn jas te borduren.”

Volledig scherm © Maarten De Bouw

Volledig scherm © Maarten De Bouw

Volledig scherm © Maarten De Bouw

DRIE FAVORIETE ADRESSEN VAN KATRIJN

1 Vintage.nl, een speciaalzaak in mid century modern design

2 Kringwinkel Maasland in Maaseik, kringwinkel.com

3 Online veilingen van inboedels bij kleine veilinghuizen, zoals Lunica Auction, lunica-auction.nl

Ultieme tip: Op zaterdag 13 maart organiseren de Kringwinkels hun jaarlijkse Retrodag. Het is hét moment om spullen van de jaren 50 tot de jaren 90 te scoren. Sommige vestigingen pakken zelfs een hele week of maand uit met activiteiten. Check ze op de site van de Kringwinkel.

Wie is ze?

Volledig scherm © Maarten De Bouw

• Katrijn Hansen (33) is leerkracht in het secundair onderwijs en is getrouwd met Peter (41). Ze hebben samen twee kindjes, Féline (5) en Jules (2). De helft van de tijd wonen ook Demi (12) en Alex (9) bij hen in.

• Hun huis is een ruime jarenzeventigwoning in Neeroeteren (Limburg) van 220 m² met een grote tuin.

• Toen Katrijn en Peter dit huis kochten, pasten hun brocantemeubels helemaal niet bij de stijl van de seventieswoning. Op zoek naar nieuwe spullen stapte ze een Kringwinkel binnen en daar raakte ze helemaal in de ban van vintage. De retroshoppings die er zitten aan te komen, zijn voor haar dan ook hoogdagen.

