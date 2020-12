Kate Moss siert 27 jaar na haar debuut opnieuw de cover van de Britse Vogue

Van de Russische tot de Koreaanse en de Braziliaanse Vogue: het 46-jarige Britse topmodel figureerde in totaal op meer dan 100 internationale Voguecovers. Kate Moss brak door in de jaren negentig met haar atypische uiterlijk en groeide uit tot een icoon. Ze stond al meer dan veertig keer op de voorpagina van de Vogue van haar thuisland, en doet dat nu opnieuw. In een bijbehorende video is het topmodel erg open over haar carrière in de modewereld. “We deden veel shows en dronken champagne aan de lopende band.”

Volledig scherm Kate op de twee verschillende Voguecovers die in januari zullen verschijnen. © Vogue

Kate is te zien op twee verschillende covers van de Britse Vogue, die in januari 2021 zullen verschijnen. Op beide beelden ziet ze er indrukwekkend goed uit en bewijst ze nogmaals wat voor natuurtalent ze is voor de camera. In één foto is ze te zien met een groene, lange zijden jurk van Christian Dior. Op de tweede cover zien we haar geheel in jaren negentig stijl, met een knipoog naar de trends van toen, gehuld in een korte top die haar getrainde buikspieren laat zien.

Heroin Chic

Kate Moss viel op als model in de nineties, omdat haar uiterlijk afweek van de heersende schoonheidsidealen van dat moment. Hoewel modellen als Naomi Campbell en Christy Turlington er erg gezond en vrouwelijk uitzagen, was het uiterlijk van Kate eerder androgyn en grungy. Ze zette de zogenaamde ‘heroin chic’-trend in gang, gekenmerkt door een extreem mager lichaam, sigaret in de hand, een bleke huid en donkere kringen rond de ogen. “Nothing tastes as good as skinny feels” is een van Kate’s bekendste uitspraken. Haar lichaam werd wel eens vergeleken met het lichaam van een klein jongetje.

Desalniettemin groeide de Britse uit tot een van de grootste iconen die de modewereld ooit gezien heeft. ‘Heroin chic’ is een trend die we nu nog om de zoveel jaar zien terugkomen. Ook de criteria die men hanteert voor modellen zijn sinds Kate voorgoed veranderd.

Volledig scherm Kate Moss (46) met topmodel Naomi Campbell (50) in één van haar meest iconische looks. © Getty Images

Icoon van de jaren negentig

Ter ere van haar nieuwste Voguecover, verscheen er op Youtube een video waarin het legendarische topmodel 28 vragen beantwoordt van bekende vrienden en familieleden, van Twiggy tot Elton John, Dua Lipa, John Galliano en Rita Ora. Allen ontfutselen ze interessante weetjes over haar.

Zo verklapt Kate aan Marc Jacobs dat ze de jaren negentig ontzettend mist, omdat smartphones toen niet bestonden en je toen minder in de gaten gehouden werd. Anderzijds zegt Kate anno 2020 erg blij te zijn met de relatie die ze heeft met tienerdochter Lila Grace Moss. Zij maakte onlangs haar debuut als model en trad zo in haar moeders voetsporen. Lila Grace mocht de show van Miu Miu openen én afsluiten. Het allergelukkigst, zo vertelt Kate in de Voguevideo, is ze na een heet bad, knuffelend in bed met haar dochter.

Volledig scherm Kate Moss (46) met dochter Lila Grace (18) en haar vriend Nikolai von Bismarck (33) © Timmie / BACKGRID

Fuifbeest

Naast haar looks en stijl, stond Kate ook bekend als een wild fuifnummer. Christy Turlington, een wereldberoemd topmodel uit de jaren negentig en een van Kate’s beste vriendinnen, vraagt aan Kate of ze zich nog herinnert hoe ze de bijnaam ‘Little Wagon’ kreeg. “Uiteraard”, lacht Kate. “We waren samen in Ierland op een bruiloft en we waren aangeschoten. ‘Wagon’ betekent in het Iers zoiets als ‘dronken’. Eigenlijk waren we allemaal ‘wagons’. In die periode deden we veel shows, dronken we champagne aan de lopende band en noemden we elkaar voortdurend ‘wagon’. “

Daphne Guinness vraagt dan weer of Moss zich haar ontmoeting met David Bowie nog kan herinneren. “Natuurlijk! Ik interviewde hem vijf uur lang voor Q Magazine en we deden een shoot samen. Hij was een geweldige man. Sinds dat moment hielden we contact en vroeg hij me geregeld hoe het met me ging en of ik me wel gedroeg. Waarop het antwoord natuurlijk ‘neen’ was”, aldus een lachende Kate.

Volledig scherm De eerste Britse Voguecover van Kate (19) © Vogue

De nieuwe Kate

De plotse roem en hoge verwachtingen wogen zwaar door op Kate, die amper 14 jaar oud was toen ze ontdekt werd. Het is dan ook geen geheim dat ze worstelde met een alcohol- en cocaïneverslaving. Na jaren van afwisselend feesten en afkicken, heeft ze zich nu compleet herpakt. Dankzij yoga, meditatie en sport vond ze een gezonde balans in haar leven. Dat zie je aan haar uiterlijk en ook aan de manier waarop ze straalt in de video en op de cover van de nieuwste Vogue. Momenteel is ze erg gelukkig met haar partner Nikolai von Bismarck. En ondanks enkele tumultueuze jaren, zal Moss voor eeuwig herinnerd worden als hét mode-icoon van de jaren negentig. Wanneer besefte ze dat zelf, vraagt DJ Fat Tony zich af? “Toen de koningin me uitnodigde in Buckingham Palace. Toen dacht ik: wauw, ik heb het echt gemaakt!”