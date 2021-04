Kapot kledingstuk? ‘Visible mending’ is de nieuwe modetrend voor wie niet houdt van weggooien

Anno 2021 is het not done om oude kleren weg te gooien. Ze een tweede, derde of vierde leven geven: cool. En scheurtjes, gaatjes of andere slijtage? Die herstel je met naald en draad en dat mag nu zelfs extra zichtbaar zijn. ‘Visible mending’ is helemaal hip: laat je inspireren door deze creatieve voorbeelden.

Naaien, breien en ander handwerk is aan een revival bezig. We hadden het voorbije jaar bakken vrije tijd en de trend om duurzamer en afvalvrij te leven zette zich gestaag verder. Naaiworkshops bij Veritas zijn uitverkocht en Belgische mode-startup Talundra opende in 2020 niet één, maar vier nieuwe scholen. “Als tegenreactie op de vervuilende ‘fast fashion’ merken we dat veel mensen weer zelf aan de slag willen gaan”, zegt co-founder Shari Dewannemacker. “Om iets te ontwerpen dat niemand anders draagt, of om bestaande stukken te retoucheren zodat ze perfect passen.”

Kintsugi voor kledingstukken

En wie vandaag de dag kan naaien, is daar trots op. Zo trots dat de hele wereld mag zien dat een kledingstuk met naald en draad geretoucheerd werd. ‘Visible mending’ heet dat, een techniek die doet denken aan het Japanse ‘Kintsugi’. Daarbij wordt gebroken servies met goudkleurige lijm hersteld, zodat de barsten zichtbaar blijven. De techniek is een ode aan imperfectie, en spoort aan om de dingen die je bezit zo lang mogelijk te koesteren. ‘Visible mending’ doet dat ook. Je verbergt de imperfecties van een kledingstuk niet, maar viert ze. Je dankt een versleten kledingstuk niet af, maar koestert het.

Een foutje in een jas, broek, sok of noem maar op, zien ze in de ‘visible mending’-community als een kans om dat item nog cooler en unieker te maken. En die community is niet klein: op Instagram staan onder de hashtag 105.000 posts, op TikTok vergaarde de hashtag 2,8 miljoen views. Er bestaan verschillende boeken, de bekendste getiteld ‘Visible Mending: Artful Stitchery to Repair and Refresh Your Favorite Things’ van Jenny Wilding Cardon. En in het buitenland, Londen en Amsterdam bijvoorbeeld, kan je er al speciale workshops voor volgen.

De manieren om aan ‘visible mending’ te doen, zijn dan ook talrijk. Een gat in een kledingstuk kan je met een simpele patch fiksen, die je eventueel wat pimpt met kleurrijke garen. Maar je kan het gat ook dichtweven, er een mooi haakwerkje overheen naaien of het benadrukken door er een oogje met een kleurrijke rand van te maken.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een permanente vlek? Dat is geen reden om een kledingstuk weg te gooien. Je kan de vlek camoufleren met een haakwerkje of patch erover, maar je kan hem ook verheven tot een decoratief element door er met een kleurrijke draad omheen te naaien. Versleten mouwen of broekspijpen versterk je met opvallende naaisteken in leutige patroontjes. Versleten sokken of truien stop je met contrasterende garen zodat het item een mengelmoes van kleuren wordt of een leuke nieuwe print krijgt.

Do it yourself

Zelf aan de slag gaan? Online zijn er voor elke techniek voldoende tutorials te vinden. Hieronder geven we je in tussentijd al een portie inspiratie.

1. Met wat gekleurde garen maak je van die gatentrui al snel een kunstwerkje.

Link naar instagram post

2. Gaten in je sokken? Na wat magie met naald en draad eindig je met een leuke nieuwe print.

Link naar instagram post

3. Gaten in jeans zijn altijd al hip. Maar met kleurrijke garen eromheen en een opvallende patch eronder, maak je er pas echt een statement van.

Link naar instagram post

4. Zelfs die verdomde ladders in je nylonkousen kan je op een wondermooie manier herstellen.

Link naar instagram post

5. Van je versleten jeans een unieke eyecatcher maken? Pimp ’m met patches en artistieke naaisteken.

Link naar instagram post

6. Vlekken op een dure wollen trui, die verberg je gewoon onder een artistieke regenboog van vierkantjes.

Link naar instagram post

7. Verfvlekken op je witte broek? Zet ze extra in de verf met naald en draad.

Link naar instagram post

8. Een gatentrui kan je ook gewoon een gatentrui láten zijn.

Link naar instagram post

9. Zweetvlekken in de okselregio? Niks dat een paar decoratieve patches niet kunnen fiksen.

Link naar instagram post

