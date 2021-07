Kanye West brengt een nieuwe jas uit met kledingketen Gap

Kanye West (44) is aan tafel gekropen met het designteam van Gap. Samen brengen ze een nieuwe jas uit: een dikke, zwarte pufferjack zonder rits of knopen. Het design maakt deel uit van de tienjarige samenwerking tussen de rapper en de Amerikaanse keten.

Kanye West heeft er een aantal pittige maanden en jaren opzitten. Zijn campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen was niet bepaald een succes te noemen - hij haalde minder dan 0,04 procent van de stemmen - en hij scheidde van zijn vrouw Kim Kardashian. Maar hij bleef niet bij de pakken zitten. Integendeel: de 44-jarige muzikant sloot een miljoenendeal met Gap en brengt binnenkort samen met de kledingketen een nieuwe jas uit.

Het gaat om een zachte zwarte pufferjas die gemaakt is van honderd procent katoen. En jawel, het kledingstuk ziet er zeer knuffelbaar uit. Opvallend is dat het geen enkele knoop of rits heeft, langs de binnenkant staat wel het logo van Yeezy, Kanye’s merk. Het mag duidelijk zijn dat het puur een mode-item is, een blikvanger om mee uit te pakken.

Lucratieve samenwerking

De lancering maakt deel uit van de samenwerking tussen Gap en Kanye. De retailer en de ontwerper sloten een deal voor maar liefst tien jaar. Dat contract komt niet uit de lucht vallen. In het verleden heeft de muzikant meermaals laten vallen dat hij als tiener in een Gapfiliaal werkte en dat die ervaring hem altijd is bijgebleven. In 2015 zei hij zelfs: ‘ik wil de Steve Jobs van Gap worden’.

Door de samenwerking brengt Kanye voor het eerst kleding op de markt die ietwat betaalbaar is. Ter vergelijking: de nieuwe jas zal 180 euro kosten. Voor - ocharme - een Yeezy-topje betaal je al snel evenveel geld, of zelfs meer. Een ding staat vast: deze samenwerking zal de twee partijen geen windeieren leggen. Niet alleen rekenen ze op miljarden omzet. Gap zat ook al een hele tijd in slechte papieren, maar sinds het bedrijf Kanye aan boord heeft gehaald, werd het bijna drie keer zoveel waard op Wall Street.

De zwarte jas kan je momenteel online pre-orderen. Snel zijn is de boodschap, want de eerste jas van Yeezy-Gap was in een mum van tijd uitverkocht. Op enkele seconden tijd waren meer dan 50.000 mensen tegelijk online aan het shoppen, waardoor de webshop van Gap zelfs crashte.

