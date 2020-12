Juwelen enkel voor vrouwen? Daar gaat dit inclusieve Belgische merk lijnrecht tegenin

Door corona waren veel mensen technisch werkloos dit jaar. Dat leidde bij sommigen tot verveling én vervolgens tot een boost in creativiteit. Zo ook bij Janne Lauwers. “Tijdens de eerste lockdown verveelde ik me te pletter. Een hele dag stilzitten in de zetel? Niets voor mij. Zo kwam ik op het idee om juwelen te maken voor mezelf. Na ùren zoeken op het internet naar goede materialen, had ik enkele stuks in elkaar geflanst. Ik was best trots op het resultaat, dus plaatste ik een foto op Instagram. En voor ik het wist, was de boel ontploft. Al mijn vrienden en volgers vroegen of ik ook een ketting of armband voor hen wou maken. En ik dacht: ‘awel ja, ik heb er toch de tijd voor’. (lacht) Zo is de bal aan het rollen gegaan.”

Juwelen voor iedereen

Ondertussen is het geëscaleerd tot een een uit de hand gelopen hobby. Sinds juli maakt Janne juwelen in bijberoep voor haar eigen label ‘JEAN’. Allemaal met de hand, in haar appartement. “Ik gebruik vooral zoetwaterparels, glaskraaltjes en stainless steel”, vertelt ze. Het resultaat fotografeert ze en post ze op Instagram om te verkopen. Voor de fotoshoots werkt ze niet alleen met cisgender vrouwen (een cisgender persoon is een persoon wiens genderidentiteit overeenkomt met diens toegewezen geslacht bij de geboorte, nvdr.), maar ook met cisgender mannen en non-binaire modellen.

“Een bewuste keuze”, zegt Janne. “Veel kledingmerken verkopen al uniseks collecties of genderneutrale kleding, maar bij juwelen zie ik dat zelden. Een cisgender man met een ketting en oorbellen wordt nog vaak scheef bekeken. Dat is toch superjammer? Mensen kopen kledij en sieraden om zich mooi te voelen. Het maakt toch niet uit wat je gender is? Iedereen heeft het recht om goed in z’n vel te zitten."

“Wat me ongelofelijk heeft geraakt, is het verhaal van Julio Farnese. De ouders van Julio hebben die uit het huis gezet om Julio’s gender en idealen. Ik vond dat zo erg en het was een persoonlijke trigger om zelf m’n steentje bij te dragen om het taboe en onrecht de wereld uit te helpen. Daarom kies ik ook voor non-binaire modellen zoals Julio. Op die manier hoop ik dat iedereen zich welkom voelt bij mij en dat er geen drempel is om iets te bestellen. En hopelijk zullen vele andere labels mijn voorbeeld volgen.”

Volledig scherm Julio Farnese © Lucia Beligoy voor JEAN

Momenteel kan je enkel kettingen, armbanden en oorbellen kopen door Janne een privéberichtje te sturen op Instagram. Prijzen starten vanaf 20 euro voor een oorbel en gaan tot 50 euro voor een ketting. Begin volgend jaar komt er ook een webshop aan.