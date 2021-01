Jonge designer brengt met ‘Le Cockachief’ ode aan geheime zakdoekencode uit de gay scene van de jaren zeventig

20 feestelij­ke mondmas­kers om 2020 in schoonheid mee af te sluiten

18 december 2020 is het jaar dat het dragen van mondbescherming het nieuwe normaal werd. Of we het leuk vinden of niet, mondmaskers werden een vast onderdeel van onze garderobe. Een outfit voor de feestdagen heb je vast al in petto, maar heb je er ook al aan gedacht om een feestelijk mondmasker te shoppen? Of je nu gaat voor een ugly christmas sweater of een elegante jurk, deze 20 modellen maken je kerstoutfit helemaal af.