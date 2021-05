Jill Shaw is de ultieme surf chick: “Een losse joggingbroek kan ook vrouwelijk zijn”

Sportief maar sexy. Zo kan je de kledingstijl van zangeres Jill Shaw het best omschrijven. En ze voelt zich niet alleen thuis op een podium. Met haar lange blonde haar en outfits in tie-dye lijkt ze nog het meest op een babe op een surfstrand. Hoe ze haar unieke outfits samenstelt? Dat vertelt Jill aan de hand van haar signature look. “In mijn haar draag ik het liefst wilde beach waves. Alsof ik net uit de zee kom.”

Wie is Jill Shaw? • Echte naam: Jill Van Vooren

• 26 jaar

• timmert aan een muzikale carrière: ze won ‘Junior Eurosong’, deed mee aan ‘The Voice’ en scoorde een hit met ‘Summer Sucks’

• Oprichtster van kledingmerken Shaw Clothing en CRUSH

• Heeft 25.800 volgers op Instagram

“Mijn kleerkast bestaat voor een groot deel uit vintage spullen en enkele mooie designstukken. Ik vind het nice om die twee door elkaar te mixen. Enerzijds probeer ik af en toe jonge ontwerpers te steunen. Mijn broek komt bijvoorbeeld van het label Scaut. Toen ik die zag in de winkel was het liefde op het eerste gezicht. Ik trok hem aan in de paskamer en voelde me meteen klaar voor het groovy Amerikaanse festival Coachella. (lacht) Helaas was de broek iets te prijzig en moest ik maanden wachten op de solden om ’m te scoren.”

“Anderzijds heb ik een passie voor vintage shoppen. Recyclen op alle mogelijke manier, right?! Het idee dat een kledingstuk een tweede leven krijgt, vind ik cool. Plus, kleine boetiekjes en tweedehandsmarkten zijn de ideale plek om ruwe diamanten te vinden. Soms laat ik mijn creatieve zelf er nog op los en knip ik bijvoorbeeld de mouwen eraf, andere keren is het stuk perfect zoals het is. Zoals de croptop die ik draag op de foto; die is zwart en kleurrijk tegelijk, en past bij alles.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Jill Shaw. © rv

Surfer chick

“Mijn cardigan komt van CRUSH, een label dat ik samen met twee vrienden heb opgericht. We vonden dat knitwear er vaak klassiek uitzag, dus zijn we zelf gebreide kledingstukken beginnen te maken die er moderner uitzien. Oversized en gedurfd. Deze vest is één van mijn favoriete stuks uit onze collectie omdat hij zo makkelijk is om te dragen én in leuke pastelkleurtjes komt.”

Quote Mijn surferlook is meer dan een kleding­stijl. Het gaat gepaard met een free spirit, een passie voor watersport, het strand en respect voor de natuur. Het is een levens­stijl. Jill Shaw.

“De beanie is eveneens van CRUSH. Iedereen die me een beetje kent of volgt op Instagram, weet dat ik een zwak heb voor dit type muts. Pas als het buiten het dertig graden is, zal ik het inwisselen voor een pet of een hoedje. (lachje) Zo’n beanie is ideaal om mijn bad-hair-day te camoufleren en past perfect bij mijn laidback kledingstijl. Hoe ik die heb ontwikkeld? Ik voel me thuis in de surf-community. Omdat mijn papa een gepassioneerde surfer is, ben ik deels opgegroeid in het wereldje. Als kind spendeerde ik de zomers dichtbij de zee en op latere leeftijd kwam ik weleens terecht op surf-events. Dat heeft z’n stempel nagelaten op mijn stijl en smaak: ik kleed me graag comfortabel, een tikkeltje nonchalant, chill en zomers. Al is het meer dan een kledingstijl. De surf-look gaat gepaard met een free spirit, een passie voor watersport, het strand en respect voor de natuur. Het is een levensstijl.”

“Dat zie je zelfs terug in mijn keuze van make-up. Een naturelle look vind ik het mooiste. Mijn gezicht zal ik nooit vol plamuren. Dat kan ik niet, en staat me niet. (lacht) Een naturelle look vind ik het mooiste. En in mijn haar draag ik het liefst beach waves, alsof ik net uit de zee kom.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Jill Shaw. © rv

Een jogging is ook sexy

“Vans sluiten hier perfect bij aan. Deze sneakers met hun rubberen zolen met wafelpatroon worden immers al jaren gedragen door surfers en skaters. Van kinds af aan ben ik grote fan van dit merk. Mijn forever crush, noem ik het. Elk paar dat ik aansla, zit supercomfortabel. Met hoge hakken zal je me daarentegen weinig zien. Pas op, bij iemand anders kan ik dat zo appreciëren en kan dat zo klassevol zijn. Maar het is minder snel mijn ding om een decolleté tonen of mijn vormen in de verf zetten. Een losse joggingbroek, croptop en stoere stevige laarzen kunnen ook vrouwelijk zijn, als je ’t mij vraagt. Kijk maar naar Hailey Bieber! Zij is het summum van sportief meets sexy.”

“Het zal dus niet verbazen dat ik - net als Hailey - hou van oversized kleding. Hoe groter, hoe beter. Mijn kleerkast puilt uit van de hoodies. Even tellen ... Ik denk dat ik er bijna dertig bezit. Als ik me niet zo goed in mijn vel voel, trek ik altijd een slobbertrui aan. Dan ben ik instant goedgezind.”

Quote Luipaard, bloemen­prints, tie-dye, ... Het doet me allemaal terugden­ken aan de videoclips van vroeger. Jill Shaw

“Hoe ik de rest van mijn kleerkast zou beschrijven? Zwart misschien? (lacht) Nee, maar er hangen best veel zwarte kledingstukken in. Ik draag graag zwart, want dat flatteert altijd. Het staat mooi bij mijn blonde haren. Al heb ik ook héél veel kleren in jeans, fluokleuren of pasteltintjes. En met zotte prints! Luipaard, bloemenprints, tie-dye, ... Het doet me allemaal terugdenken aan de videoclips van Britney Spears en de Spice Girls waar ik vroeger als jong meisje met grote ogen naar zat te kijken. Die trends uit de jaren negentig komen nu terug. Echt de max, vind ik dat.”

“Muziek speelt sowieso een grote rol in mijn leven. Als zangeres ben ik er constant mee bezig. Ik luister naar verschillende genres. Van Britney Spears tot The Beatles, van Lennon Stella tot D’angelo. Alles wat ik zie, neem ik onbewust in me op en inspireert me. Luister ik bijvoorbeeld naar een coole plaat, en staat er iemand op de hoes met een roze zonnebril? Dan zal ik daarna ook sneller zelf een roze zonnebril kopen.”

Niks overdenken

“Je hebt mensen die lang nadenken over de outfit die ze zullen aantrekken, en dan heb je mensen die gewoon wat grabbelen en op goed geluk de deur uitstappen. Twee keer raden tot welke groep ik behoor. (lacht) Als ik echt geen inspiratie heb, draag ik jeans op jeans, of een slobbertrui en sweatpants, maar meestal ga ik als een grijpmachine te werk. Dat levert soms geniale outfits op. Overdenk ik de boel? Dan leidt dat tot afgrijselijke combinaties. Dan loop ik over straat en denk ik: ‘Jill, wat heb je nu weer aan?’. Maar dan doe ik gewoon alsof het een bewuste keuze was.”

Lees ook: