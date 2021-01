‘Jeff’s Beard Board’: Op dit forum geven mannen elkaar al 20 jaar tips voor de perfecte baard

Kale plekken, onstuimige haartjes, geïrriteerde huid: voor sommige mannen is het groeien van een baard geen sinecure. Maar zoals altijd is op het internet de redding nabij. Op het forum ‘Jeff’s Beard Board’, dat al twintig (!) jaar bestaat, moedigen mannen elkaar aan met baardtips en steunbetuigingen.

Beardboard.com. Het is een bewijs van hoe mooi het internet kan zijn. Meer dan 38.000 leden en 1,2 miljoen posts telt het forum ondertussen. Die zijn netjes onderverdeeld in subfora: eentje voor mannen jonger dan 19, en ander voor mannen ouder dan 26, eentje voor baarden korter dan 10 centimeter en één voor baarden die langer zijn. Daarnaast is er nog eentje voor snorren en eentje voor baardproducten.

‘Heb geduld’

Het is een soort online bibliotheek over niks anders dan baarden, voor én door gewone mannen. En misschien verwacht je dan competitie – ‘nee, ík heb de mooiste baard’ – of ‘mansplaining’, maar nee hoor: op ‘Beard Board’ zijn de mannen niks dan lief voor elkaar. Wie worstelt met zijn baard wordt niet uitgelachen, maar aangemoedigd met tips, complimenten en een ‘Beard on!’.

Het forum leert ons ook dat een baard groeien echt niet altijd een makkie is. In de ene na de andere post klagen mannen over hun ‘patchy beard’, met weinig haar of kale plekjes. Vaak is de respons dan: ‘heb geduld’. Op de Beard Board is het algemeen geweten dat een baard groeien wel meer dan een paar weken tijd vraagt. Sommige haarfollikels worden immers veel later actief dan anderen. Je zou minstens dertien weken geduld moeten hebben, en ondertussen zijn de Beard Board-leden er om je daarin te steunen.

Meer baard, meer zelfvertrouwen

De oprichter is Jeff Falberg (56), een Amerikaan uit Connecticut. Hij startte het forum in 2001. “En sommige van onze leden zijn bij ons sinds het prille begin”, vertelt hij aan de New York Times. In de beginjaren spendeerde hij zo’n drie, vier uur per dag aan het onderhouden van het forum. Nu heeft hij een team van tien moderatoren en vier beheerders die hem daarin bijstaan.

Geoff Coleman (48), uit Canada, is zo’n beheerder. Hij is al zes en een half jaar lid van het forum. “Veel mensen denken dat de baard die je groeit op je twintigste dezelfde blijft de rest van je leven. Maar dat is niet waar: je baard ontwikkelt zich tot aan je vijftigste.” Hij gelooft dat het forum mannen helpt om zich goed te voelen in elk aspect van hun leven, van liefde tot carrière. “Een baard maakt een man meer zelfzeker.”

Volledig scherm Op het forum deelt Geoff Coleman, alias 'gato', al sinds 2014 de ontwikkeling van zijn baard. © Jeff's Beard Board

De leden van Beard Board komen uit alle hoeken van de wereld. Een van de moderatoren is Lorenzo Simonazzi (21) uit Zwitserland. Hij is elke dag een uur bezig met berichten opvolgen en beantwoorden. “Na een relatiebreuk wilde ik iets veranderen aan mezelf”, vertelt hij de New York Times. Hij groeide een baard, maar wist niet zeker waar de neklijn moest zitten en of hij zijn snor moest trimmen. Op het forum vond hij alle antwoorden die hij nodig had. “En ik leerde er de lat niet te hoog te leggen. Wees blij met wat je hebt en focus op je sterke punten.”