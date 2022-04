Je kleden als tante, papa, ballerina of clown? “Wat de stijl cool maakt is dat hij niet probeert cool te zijn”

Gorpcore

Sneakers, wielrenbroekjes, trainingspakken: de laatste jaren is het cool om dit soort items ook ver buiten de fitnesszaal te dragen. Gorpcore gaat nog een stapje verder. De stijl vermengt elementen van streetwear en sportkledij met items die je associeert met kamperen en wandelen, zoals fleecetruien, cargobroeken, bodywarmers en fietsbrillen. Lees: je kleedt je zoals een papa, maar dan als modestatement.

De term gorpcore werd bedacht door Jason Chen van het Amerikaanse magazine The Cut nadat rapper A$AP ROCKY in 2017 de modeweek in Parijs bijwoonde in een fleece en windjack. Gorp is een acroniem voor “good ol’ raisins and peanuts”, een uitspraak die verwijst naar een snack die geliefd is bij natuurliefhebbers. “Wat de stijl cool maakt, is dat hij niet probeert cool te zijn”, schreef Chen destijds. Merken zoals Salomon, Patagonia, Birkenstock en The North Face zijn dan ook beginnen boomen sinds het stijltje hip werd. Gucci ging in 2020 zelfs een samenwerking met dat laatste merk aan.

Hoewel gorpcore niet nieuw is, zou het wel eens dé trend van 2022 kunnen zijn. Modewinkelplatform Lyst zag een enorme toename in de verkoop van gorpcore-items tijdens het laatste kwartaal van 2021. “Het is duidelijk dat consumenten op zoek zijn naar kledij en schoeisel dat bestand is tegen weer en wind", klinkt het. “De top tien van de online meest gezochte kledingstukken bestaat momenteel bijna uitsluitend uit gorpcore-items zoals pufferjassen en fleecetruien.”

Balletcore

Balletcore is een stijl die inspiratie haalt bij, je raadt het al, balletkledij. Het is ook wel bekend onder de naam coquette, een hashtag die meer dan een miljard (!) views verzamelde op TikTok. Coquette wordt vanuit het Frans letterlijk vertaald als “kokette vrouw”, en de uitspraak “jouer les grandes coquettes” betekent “de verleidelijke diva spelen”. En dat is precies wat je met balletcore doet.

Toch is het bij balletcore niet de bedoeling om over the top te gaan, maar juist je vrouwelijkheid voor zich te laten spreken. Het kleurenpalet blijft dan ook vrij neutraal: vooral veel zwart, crèmekleurige en lichtroze tinten. Denk: Nathalie Portman in de de film ‘Black Swan’. De stijl wordt verder gekenmerkt door hyperelegante kledingstukken en accessoires zoals kanten bloezen, minirokjes en dit type chunky hakken. Balletcore bevat ook veel nostalgische elementen zoals korsetten, en haalde duidelijk inspiratie bij de ‘soft pale grunge’-stijl van het Tumblr-tijdperk en Dark Academia.

Het leuke aan dit stijltje is dat het vrij draagbaar is en dat je het helemaal kan interpreteren zoals je zelf wil. Je kan er helemaal voor gaan zoals onderstaande influencer, of het lekker simpel houden zoals Lily-Rose Depp. Koket zijn is oké, maar wij bidden alvast in stilte dat dit niet de terugkeer van ballerinaschoenen betekent.

Auntiecore

Auntiecore is precies wat je denkt dat het is: je kleden zoals je tante - en nee, niet die coole tante waarvan je vroeger later mocht opblijven. Volgens het Amerikaanse magazine Vice is de betekenis van een ‘auntie’ trouwens breder dan de letterlijke vertaling ‘tante’. Zo zou ook de bestie van je mama of je oudere collega een auntie kunnen zijn - eender welke persoon naar wie je opkijkt of bij wie je terecht kan voor levensadvies eigenlijk. Aunties verkiezen dan ook zelfexpressie en comfort boven op elke nieuwe trend springen - zie het als de look van een persoon die wéét wat ze waard is.

Hoe ziet dat er dan uit, vraag je je af? Wel, de meeste aunties kleden zich doorgaans ... Nu ja, fout. Bij auntiecore geldt éigenlijk: hoe fouter en lelijker, hoe beter. Denk: leesbrillen, pashmina sjaals, kitten heels, tops met vloekende prints en kleuren, dunne wenkbrauwen en ja, zelfs een zijschijding in je haar.

Het schoolvoorbeeld van auntiecore? Trendsetter Bella Hadid. Zij staat er dan ook om bekend altijd mijlenver voorop te hollen met het incorporeren van de nieuwste stijlen. En natuurlijk slaagt het topmodel erin om de look te doen werken. Petje af!

Clowncore

Onder het motto van “hoe gekker, hoe beter”, presenteren wij jullie: clowncore. De stijl wordt gedefinieerd door felle primaire kleuren en schreeuwerig gemixte patronen en prints. Opvallen doe je dus zeker. En je zou denken dat slechts een heel beperkt aantal mensen zich aan deze modegril waagt, maar op TikTok heeft de hashtag clowncore maar liefst 222 miljoen views.

En niet alleen online doet de trend het goed, ook op de catwalks. Onder andere bij het Deense merk (di)vision, dat heel wat clowneske stukken in zijn zomercollectie voor 2022 had zitten. Topmodel Kendall Jenner is fan van hun kleurrijke set - al gaat het daar wel om een nogal ingetoomde versie van clowncore.

Anderen nemen de trend stukken serieuzer, en vullen de look aan met kenmerkende clownmake-up. Aan jou hoe je de stijl wilt interpreteren, al is deze core hoogstwaarschijnlijk geen lang leven beschoren.

