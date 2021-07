Je kan weer (opgelucht) ademhalen: de skinny jeans is na 15 jaar uit de mode

Met een ‘go to hell’-broek toon je iedereen dit jaar dat je meer dan klaar bent voor de buitenwe­reld

8 juli Vaarwel sweaters en joggingbroeken. We mogen weer buitenkomen, en dat schreeuwen we uit. Ook met onze kleren. De schreeuwerige ‘go to hell’-broek is er het beste voorbeeld van. Jaren geleden was het item een hit bij rijke Amerikanen (ja, echt), anno 2021 is het een must in de garderobe van elke fashionista. Er geldt maar één regel: hoe opvallender, hoe beter.