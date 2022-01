Je eigen vulva als kunstobject in huis? Dat kan dankzij ‘vulva-casting’

Artistieke representaties van het vrouwelijke lichaam zijn hot. Denk aan de trendy zandloperkaarsen of de kunstwerken met sensuele lijntekeningen. Tegenwoordig wint ook een andere kunstvorm aan populariteit. Een die opnieuw de taboes rond het vrouwelijke lichaam aan de kant schuift. Al moet je er wel een tikkeltje durf voor hebben, wil je je eigen exemplaar in huis. Meet: vulva-casting, oftewel: gegoten vulva’s.

De representaties van het vrouwelijke lichaam in de kunst worden steeds realistischer. En de kunstvorm ‘vulva-casting’, die de vulva wil vieren, is daar hét bewijs van. Bij deze kunstvorm wordt het vrouwelijk geslachtsdeel namelijk gegoten in gips. Dat beeldwerk wordt dan later gebruikt in huis als een kunstobject.

Vulva’s op de schouw

De voorloper in deze trend is Lydia Reeves, een Britse kunstenares die naast vulva-casting, ook bekend staat voor haar gegoten kunstwerken van borsten, billen en buiken. Intussen deelt ze haar werken met zo’n zestigduizend volgers op Instagram en bracht ze er ook een boek vol foto’s over uit, My Vulva and I.

“Mijn werk is erop gericht mensen hun ongelooflijke lichaam te laten vieren en te helpen bij het uitroeien van schaamte of negatieve gedachten die ze tijdens hun leven zijn tegengekomen”, staat er in het groot vermeld op haar website.

Niet alleen haar website, maar ook Lydia’s Instagramfeed zijn een ware representatie van het vrouwelijk lichaam, inclusief gegoten vulva’s in alle kleuren van de regenboog. En neen, die zijn niet allemaal perfect zoals je ze vaak ziet in pornofilms. Maar dat is precies waar het volgens Lydia om draait. “Het is heel bevrijdend om zoveel verschillende vulva’s te zien”, vertelt ze aan modemagazine ‘Glamour’. “Andere mensen horen zeggen dat ze door mijn werk beseffen hoe mooi, uniek en normaal hun vulva is, is ongelofelijk.”

Vulva-memory

Toch is Lydia niet de eerste persoon die de schoonheid van de gegoten vulva naar buiten brengt. Ook kunstenaar Jamie McCartney volgt de trend en creëerde ‘The Great Wall of Vagina’, een kunstwerk van maar liefst vierhonderd vulva’s. “Tijdens het maken van het kunstwerk, merkte ik dat heel veel vrouwen zich zorgen maken over hun vulva. Ze keken naar andere exemplaren en zeiden: ‘Ik wou dat de mijne er zo uitzag’. Ik kon het niet geloven”, zegt Jamie.

Volledig scherm The Great Wall of Vagina, kunstwerk van Jamie McCartney. © Jamie McCartney

Ook de Oostenrijkse Gloria Dimmel doorbrak het vulva-taboe op een nogal letterlijk speelse manier. Zij koos ervoor om de vulva-kunst in spelvorm te gieten: Pussy Pairs, de moderne versie van het gezelschapsspel memory. “Pussy Pairs werd ontwikkeld om paren van bijpassende vulva’s te vinden terwijl gevoelens van schaamte, vooroordelen en angst om de vulva aan te raken verloren gaan”, vermeldt ze op haar website.

Het is dus zonder twijfel officieel: the vulva is art and art is the vulva. Dag vulvataboes, hallo vulvakunst.

Wie ook graag een vulva-pronkstuk in huis heeft, maar liever zelf de handen uit de mouwen steekt, kan ook een DIY Vulva Casting Kit kopen. Meer informatie vind je hier.

