Je eigen stijl opbouwen met tweedehands kledij? Britt en Camilla doen het voor en geven tips: “Probeer eens een extravagante jurk te downsizen met regenlaarzen”

Er zijn zo van die mensen die met hun persoonlijke kledingstijl de straten wat kleur geven. Zoals Britt (31) en Camilla (29). Zij voelen geen druk om trends te volgen, maar vallen op met hun extravagante tweedehandskledij. Daar kunnen we nog iets van leren. Aan de hand van een signature look toont het duo welke tips ze toepassen tijdens het vintage shoppen én het samenstellen van een unieke look.

Wie zijn Britt Wuys (31) en Camilla Ardui (29)?

• Britt is 31 jaar, Camilla 29

• Samen hebben ze middenin coronatijd Dressing Circles opgericht, een tweedehandswinkel met een zorgvuldig gecureerde collectie dameskleding

• De winkel bevindt zich in Blauwmoezelstraat 9, Antwerpen

Levende kleerkast

Camilla: “Mijn outfit is een mix van oud en nieuw. De rode jumpsuit heb ik recent gekocht in Think Twice. Hij paste me perfect, het was liefde op het eerste gezicht. Het witte hemd gaat daarentegen al meer dan tien jaar mee. Vraag me niet waar ik dat ooit gekocht heb. (lachje) Ik heb dat jaren niet gedragen, maar sinds kort is het weer één van mijn favoriete stuks. Je hoort wel eens dat mensen zeggen: als je iets meer dan een jaar niet draagt, moet je het wegdoen. Daar ga ik volledig tegenin. Soms ben ik een trui of blouse volledig vergeten en kom ik het na maanden of jaren weer tegen, en dan doe ik het weer elke week aan. Mijn kleerkast is net een levende verzameling, en al mijn kledingstukken zijn constant in rotatie."

Britt: “Het is een immense uitdaging om een broek te vinden die je perfect past en je flatteert, maar deze is echt gemaakt voor mijn lijf. De lengte is perfect en de high waist zit supercomfortabel. Een van mijn beste koopjes ooit. Deze kwalitatieve basic combineer ik het liefst met een statement piece. In dit geval: een transparante blouse met zilvergeborduurde bloemen én een strik. Volledig over the top, maar met de jeans en de ribfluwelen vest krijg je toch een draagbaar ensemble.”

Quote Net als kruiden de finishing touch zijn bij een gerecht, kan een hoed de extra toets zijn die je outfit nodig heeft Britt

“Mijn blauwe hakken en mijn hoed maken de outfit af. Dat hoedje heb ik gekocht op een rommelmarkt in Antwerpen. Op de dag na mijn vrijgezellenfeest, nota bene. In plaats van lekker uit te slapen en te bekomen van mijn kater, ben ik met Camilla naar een markt geweest. Toen ik de hoed spotte, kon ik hem onmogelijk laten liggen. (grinnikt) Het is spijtig dat weinig Vlamingen hoeden of petjes dragen. In de Engelse cultuur leeft dat meer. Het lijkt me zalig om me op te kleden, een opvallende hoed op te zetten en naar een paardenrace te gaan. Yes dear! (lacht nog wat harder) Net als kruiden de finishing touch zijn bij een gerecht, kan een hoed de extra toets zijn die je outfit nodig heeft.”

Camilla: “Schoenen zijn dan weer mijn obsessie. Ik heb er zeker 60 of 70. Allemaal tweedehands, natuurlijk. Toegegeven: sommige paren draag ik amper. Ik bekijk ze eerder als objecten om te verzamelen, als een hobby, en door gewoon te kijken naar mijn collectie word ik al vrolijk. De stijlen gaan alle kanten uit: er zijn laarzen maar evengoed prinsessenschoentjes of disco-schoenen met een platformzool. Het enige wat ik nooit koop, zijn sandalen. Als kind moest ik daar al niets van weten. Zo heeft mijn mama ooit sandalen voor mij gekocht en zelfs als 2-jarige vertikte ik het om die aan te trekken.”

Renaissance versus corporate

Camilla: “Sommige mensen tellen schaapjes als ze niet in slaap kunnen vallen. Ik niet, ik denk na over wat ik de volgende dag zal dragen. In gedachten overloop ik mijn kast en kies ik eerst een opvallend item uit. Dan bouw ik de rest van mijn outfit op.”

“Soms heb ik geen inspiratie. Mijn go to piece is dan een goedzittende broek. Comfort is de allerbelangrijkste bouwsteen voor een goede outfit. Als iets goed zit, straal je dat uit. Bij een kledingstuk dat te krap is of waar je altijd in zweet, voel je je niet goed. Dat heb ik doorheen de jaren geleerd. Vroeger kocht ik nog spullen die te klein zaten of waarbij de materialen twijfelachtig waren. Nu moet het honderd procent goed aanvoelen, anders laat ik het hangen in de winkel, hoe mooi het ook is.”

Britt: “Ik draag nooit twee dagen achtereen dezelfde outfit. Zo kan ik mezelf elke dag heruitvinden en moet ik me niet beperken tot één kledingstijl. Meestal zoek ik een outfit die past bij mijn gemoedstoestand. Soms voel ik me ingetogen en serieus. Dan kies ik voor een corporate, wollen kostuum met blouse. Op andere ochtenden heb ik het gevoel dat ik de hele wereld aankan en verkies ik een frullerige jurk die uit een renaissance-schilderij lijkt te komen.”

Mode is downtunen

Britt: “Tegenwoordig zie je op modevlak twee trends: enerzijds heb je loungewear, anderzijds zie je bombastische collecties die er lijnrecht tegenin gaan en eerder passen bij de roaring twenties. Ik neig volledig naar die tweede stroming. Hoe extravaganter, hoe beter. In mijn kleerkast hangen dan ook veel zotte jurken en schreeuwerige pieces. Het zou jammer zijn om die enkel te dragen tijdens speciale gelegenheden en voor de rest te laten verstoffen. Daarom probeer ik ze wat te downtunen, zodat ik ze op dagelijkse basis kan dragen. Een feestelijke jurk draag ik met stoere boots of regenlaarzen. Een mini dress met een langere vest. Een blouse met giga strik met een jeans.”

Quote Ik zou met niemand van kleerkast willen ruilen Camilla

Camilla: “We zijn allebei als tiener begonnen met tweedehandspareltjes te verzamelen. Ik denk dat we alle twee trots mogen zijn op onze collectie. Persoonlijk zou ik met niemand willen ruilen. Zo gehecht ben ik aan mijn eigen kleerkast, dat is een walhalla van toffe stuks. Enkel voor Jimi Hendrix zou ik een uitzondering maken. Hij deed altijd zijn eigen ding, droeg veel kleur en was niet bang om op te vallen. Da’s een fijne les: sta niet stil bij wat anderen denken. Vraag je niet af: ‘Is dit wel gepast voor mijn leeftijd? Of zullen mensen gek kijken?’. Het leven is veel te kort om je daar iets van aan te trekken.”

Truken om te shoppen

Britt: “Dat willen we bereiken met Dressing Circles, onze winkel. Tonen dat er veel coole stuks bestaan die je kan combineren om je eigen kledingstijl op te bouwen. Eerlijk: wanneer je het niet gewoon bent om te shoppen in tweedehandswinkels, is dat niet simpel. Een blik op eivolle rekken zonder overzicht en de moed zakt mij soms ook in de schoenen.”

“De truc is om zonder voorbedachte rade naar een winkel te gaan. Hou gewoon een breed lijstje in je achterhoofd: een jas, een blouse, een trui met lange mouwen, ... Maar maak je verwachtingen niet té specifiek. Denk niet: ik wil een paarse blouse met ruches. De kans is klein dat je dat vindt en dan ben je meteen teleurgesteld.”

Quote Eerst maak ik een vluchtige tour langs alle rekken. Dan doe ik er nog eentje, maar neem ik mijn tijd Camilla

Camilla: “Ik start vaak met research op Etsy en tweedehandssites. Stel, ik wil klompen. Dan zoek ik wat mijn opties zijn en welke modellen ik mooi vind. Zolang ik die inspiratie in mijn achterhoofd houd, zal ik sneller gelijkaardige items spotten in een tweedehandswinkel.”

“Wanneer ik een kringloopwinkel, een shop van Think Twice of een leuke boetiek binnenwandel, start ik altijd met een vluchtige tour langs alle rekken. Dingen die direct in het oog springen, pak ik ineens vast. Dan maak ik nog eens dezelfde tour, maar neem ik mijn tijd. Vaak kom ik dan nog nieuwe mooie vangsten tegen.”

Britt: “Wanneer ik een hoop mooie kledij verzameld heb, check ik altijd twee dingen. Welke stof is het? Dat zie je snel op het label. Natuurlijke materialen zoals katoen en wol voelen veel aangenamer en gaan ook langer mee. Daarnaast probeer ik alles uit in de paskamers. Laat je niet ontmoedigen door een vintage rok met maatje 42, als je meer petite bent. Vaak vallen die ouderwetse maten kleiner uit. Is iets toch te groot? Dan kan je overwegen of je het een klein beetje kan laten innemen. Maar wees realistisch: een maatje 46 zal je niet kunnen omtoveren naar 38. En laat je niet ontmoedigen als een stuk niet perfect is. Vaak ziet het er met enkele retouches of nieuwe knopen weer uit als nieuw.”

Shoppen zoals Britt en Camilla? We verzamelden alvast enkele stuks.

Online tweedehandsshoppen is niet simpel. Het aanbod is als een jungle waarin je moeilijk je weg kunt banen. Deze Instagramaccounts mét een webshop zijn volgens Britt en Camilla de moeite waard om te volgen.

