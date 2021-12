Ismahen draagt juwelen en kleding die iets vertellen over haar Tunesische roots. “Mode kan helpen om je identiteit uit te drukken”

Wie is Ismahen Gazdallah? • 27 jaar

• Ingenieur-architect

• Juwelenontwerpster en oprichtster van het merk FAYAHEN, een e-shop waarop ze handgemaakte en vintage zilveren juwelen uit Tunesië verkoopt. Prijzen variëren tussen 18 en 169 euro

• heeft meer dan 1.300 volgers op Instagram

Ismahen is een vrouw die graag uitersten opzoekt. Zeker als het gaat over mode. “Ik heb niet één specifieke stijl”, vertelt ze. “Integendeel, het liefst combineer ik een mengelmoes van invloeden. De ene dag kleed ik me graag vrouwelijk en chique, de andere dag eerder baggy en stoer. Zolang ik maar een zekere kracht uitstraal. Ik wil overkomen als iemand met een sterke persoonlijkheid, met een attitude. Terwijl ik eigenlijk een hele lieve madam ben hoor. (lacht)”

Dat toont ze met een foto van haar signature look. De hoge laarzen, de korte zwarte rok, de tie-dye trui en lederen vest: alle kledingstukken samen stralen power uit. “Ik voel me ook heel comfortabel in die outfit”, knikt Ismahen. “Doordat ik een strakke rok combineer met een oversized sweater kan ik me nog steeds makkelijk en vrij bewegen. Heerlijk. Bovendien straalt het geheel een vleugje rock uit, waar ik zo gek op ben.”

Accessoires als startpunt

Voor Ismahen zijn haar accessoires essentieel. Meer zelfs: ze gebruikt ze als startpunt om haar looks op te bouwen. “Veel mensen beschouwen accessoires als een detail om hun outfit ‘af’ te maken. Voor mij zijn ze even belangrijk als om het even welk kledingstuk. Ik ben het namelijk zo gewoon om accessoires te dragen, dat ik me ‘leeg’ of bijna ‘naakt’ voel zonder.”

Quote Het allerbe­lang­rijk­ste zijn mijn schoenen. Sneakers of boots kunnen een outfit echt maken of kraken. Ismahen Gazdallah

“Eerst selecteer ik mijn juwelen: ringen, oorbellen, kettingen, ... Die gebruik ik om mijn girly kant te uiten. Daarna kies ik een handtas, maar het allerbelangrijkste zijn mijn schoenen. Sneakers of boots kunnen een outfit echt maken of kraken. Het liefst draag ik kwaliteitsvolle statement pieces aan mijn voeten, zoals deze lange laarzen van & Other Stories. Dat zijn schoenen waar ik mij goed en sterk in voel.”

Aandacht voor haar roots

Dat accessoires veel voor Ismahen betekenen, mag duidelijk zijn. Ze bouwde haar interesse in juwelen zelfs om tot een carrière. Enkele jaren geleden richtte ze namelijk een eigen juwelenmerk op: FAYAHEN. Een samentrekking van de namen van haar zussen - Fairouz en Yassmin - en die van haar.

“Als ik vroeger sieraden ging shoppen, vond ik nergens mijn goesting. Behalve tijdens mijn jaarlijkse familiebezoeken in Tunesië. Ik ben geboren en getogen in België, maar mijn ouders komen uit Tunesië. In kleine winkeltjes in de souks vond ik dààr wel prachtige juwelen. Omdat ik het zo jammer vond dat die in België en grote winkelketens niet te verkrijgen zijn, ben ik zelf begonnen met ze aan te bieden.”

Volledig scherm De meeste juwelen die Ismahen draagt, komen uit haar eigen collectie voor Fayahen. © rv

Ismahen werkt samen met een goudsmid uit Tunesië, die zowel zilveren sieraden maakt met de hand als een scala aan vintage stukken in de aanbieding heeft. “Hoe meer ik me verdiepte in het vintage aanbod, des te meer ik besefte hoe waardevol het is. Die eeuwenoude juwelen vertellen een stukje geschiedenis: ooit werden ze met veel liefde gedragen door iemand anders. Nu loop ik ermee rond, met veel fierheid en trots.”

Al geeft Ismahen toe dat het niet altijd zo makkelijk is geweest voor haar. “Die juwelen zijn statementstukken. Als een jonge vrouw van kleur was het niet altijd evident om op te vallen en durfde ik dat vaak niet”, zegt ze. “Maar naarmate ik ouder werd, besefte ik dat het belangrijk is om je eigen identiteit uit te drukken. Mode kan je daarbij helpen. Net daarom is het van belang dat er steeds meer objecten, kleren en accessoires aangeboden worden waar iederèèn zich in kan herkennen, want die nood is er.”

“Ik merk trouwens nog steeds dat mensen het niet gewend zijn om zulke bijzondere juwelen te zien. Meer dan eens gebeurt het dat vreemden of voorbijgangers me erop aanspreken en vragen stellen, maar da’s net goed, want dat leidt tot conversaties en meer openheid.”

Heritage

Sinds Ismahen haar juwelenmerk gestart is, heeft ze meer oog voor andere merken die erfgoed en roots hoog in het vaandel dragen. “Zoals Atelier Indépendant, een label van een Algerijn die opgegroeid is in Frankrijk. Hij verkoopt juwelen waarin oude muntstukken uit Noord-Afrika verwerkt zijn. Of Atelier Arfaoui: een kledingmerk van een Fransman met Tunesische roots. Hij verkoopt veel T-shirts met Tunesische symbolen erop.”

“Ook ben ik een grote fan van het Amsterdamse Daily Paper. De zwarte handtas en pull met lange mouwen heb ik bij hen gekocht. In hun collecties zitten veel verwijzingen naar hun Afrikaanse roots. Ze proberen hun afkomst heel subtiel, maar doordacht en duidelijk te verwerken in hun ontwerpen aan de hand van kleine elementen, symbolen en patroonkeuzes. Heel knap.”

Volledig scherm Ismahen Gazdallah voelt zich goed en sterk in haar hoge laarzen van & Other Stories. © rv

“Extra leuk is dat het aanbod van Daily Paper voor de helft uit uniseks kleren bestaat. Dat vind ik cool, want ik draag graag baggy stuks.” Haar go-toformule is dan ook, je raadt het al, volledig baggy. “Als ik weinig tijd of inspiratie heb, haal ik steevast mijn baggy jeansbroek van Untold Stories uit de kast. Het liefst draag ik daar een oversized sweater op, mijn favoriet is eentje van Rough Riders, en sneakers van Nike of Dr. Martens.”

Quote Een trucje om te weten of je kwaliteit in handen hebt? Krab met je nagel over de stof, dan zie je meteen of het echt leder of suède is. Ismahen Gazdallah

Voor basics gaat Ismahen nog naar grotere ketens, zoals Zara of H&M, “maar over het algemeen probeer ik duurzamer te winkelen. Er is een periode geweest dat ik elke dag naar de tweedehandswinkel Think Twice ging. (lacht) Mijn lederen vest vanop de foto heb ik daar op de kop getikt. Het is gewoon supertof om kledingstukken te kopen waarvan je weet dat ze uniek zijn. Ook op markten of kleine boetiekjes in het buitenland vind ik vaak bijzondere tweedehands items. Een trucje om te weten of je kwaliteit in handen hebt? Krab met je nagel over de stof, dan zie je meteen of het echt leder of suède is. Over het algemeen geldt ook: hoe meer zakken (zonder gaten!) een kledingstuk heeft, des te beter de kwaliteit. En neem je vondst mee naar een venster, zodat je goed alle details ziet en kunt checken of er bijvoorbeeld geen vlekken op zitten.”

“Tot slot probeer ik om meer traditionele Tunesische invloeden te verweven met mijn eigen stijl. Mijn oma en tante droegen vroeger bijvoorbeeld een khlel, dat is een accessoire dat gebruikt wordt om kleren te draperen en vast te pinnen. Een megacool concept vind ik het. Zulke zaken wil ik graag overnemen en koesteren. En wie weet ga ik op een bepaald moment ook sweaters maken met symbolen, woorden en zinnen erop die verwijzen naar mijn roots. Een mooi streefdoel, toch?”

Volledig scherm "Zonder mijn juwelen voel ik me ‘leeg’.” © rv

