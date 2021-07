Is kleding huren de mirakeloplossing voor duurzamere mode? Wetenschappers zijn niet overtuigd

Dat de modewereld moet verduurzamen staat vast. Maar hoe kunnen we dat aanpakken? Finse wetenschappers gingen op zoek naar antwoorden. Ze analyseerden enkele groene alternatieven voor mensen die van mode houden maar de planeet willen sparen, en kwamen tot een aantal verrassende bevindingen. Nogal straf: kleding huren is in sommige gevallen zelfs slechter dan het weg te gooien.

Je hebt waarschijnlijk al eens gehoord dat de mode-industrie de op een na grootste milieuvervuiler ter wereld is. Hoog tijd dus dat de branche wat ecologischer wordt en dat we allemaal bewuster shoppen. Maar hoe doen we dat het best?

Finse wetenschappers wilden een antwoord formuleren op die vraag en namen vijf gebruikelijke opties onder de loep, waaronder kleding huren, tweedehands shoppen en het recycleren van materialen. Daarbij hielden ze rekening met een heleboel factoren, zoals: hoe vervuilend is het productieproces, het vervoer, het wassen van de kledingstukken, wat als het op de afvalberg terechtkomt, en noem maar op.

Kleding lenen

Vooral het huren van outfits wordt soms beschouwd als een mirakeloplossing. Je krijgt namelijk het gevoel van een nieuwe garderobe, maar de inhoud van je kleerkast blijft netjes binnen te perken. En toch blijkt uit het rapport van de Finnen dat zo’n kledingbibliotheek niet zo ecovriendelijk is als gedacht: van alle opties heeft het zelfs de grootste milieu-impact. “Soms is het zelfs erger dan gewoon je kleding weggooien”, schrijven de wetenschappers. Dat komt omdat de kledingstukken voortdurend heen-en-weer worden gebracht en naar de stomerij moeten, wat eveneens schadelijk is voor de planeet.

Heel wat van de verhuurbedrijven doen bovendien aan greenwashing, zo staat in de studie. Ze zeggen dat ze “circulair” te werk gaan, dat wil zeggen dat een T-shirt of broek van persoon tot persoon wordt doorgegeven, tot het versleten is en de stof gebruikt wordt om een nieuw kledingstuk te maken. Mooie praatjes, maar in de realiteit houden ze zich daar niet altijd aan.

Quote Je moet het niet elke dag doen, enkel voor speciale gelegenhe­den zoals een trouwfeest. Journalist Dana Thomas

Ideaal is het voorlopig dus niet, maar het kàn wel een goede oplossing zijn, menen de Finnen. Op voorwaarde dat de bedrijven slim en groener te werk gaan. Klimaatvriendelijk vervoer – met de fiets, bijvoorbeeld – kan al een wereld van verschil maken. Ook de consument speelt een grote rol. “We moeten anders nadenken over het huren van kleding”, zegt Dana Thomas in een interview met The Guardian. Zij is een bekende journalist en schreef het boek Fashionopolis: The Price of Fast Fashion - and the Future of Clothes. “Het is niet iets wat we elke dag moeten doen, maar enkel voor speciale gelegenheden, zoals een trouwfeest of een gala.”

Beter doorverkopen dan recycleren

Het beste wat je kan doen voor een duurzame kleerkast: minder items kopen en ze zo lang mogelijk dragen. Ben je ze beu? Dan kan je ze tweedehands doorverkopen of naar een recyclagepunt of textielcontainer brengen.

Het probleem bij recyclage is dat de broeikasuitstoot best hoog ligt. Dat zegt Anna Härri, een van de onderzoekers. Bij organisch katoen valt de uitstoot best mee, bijvoorbeeld. Het recycleren van katoen zou in dat opzicht een grotere milieu-impact hebben. Bij synthetische stoffen zoals nylon en polyester swingt de uitstoot dan weer de pan uit, waardoor recycleren wél een goed idee is.

“We willen merken zeker niet ontmoedigen om technieken te ontwikkelen om te recycleren”, zegt Härri nog. “Maar voor de consument is het belangrijk om te weten dat het gepaard gaat met een grote uitstoot. Dan is het vaak beter om kledingstukken gewoon wat langer te dragen of ze door te verkopen.”

