Is het een stokbrood of een peperdure handtas? Internet lacht zich breuk met nieuwe creatie van Moschino

Oorlog om de smiley: grungeband Nirvana en modeontwer­per Marc Jacobs bekvechten over iconisch logo

10 november Het rommelt in de mode- en muziekwereld. Al sinds 2018 zijn grungeband Nirvana en modeontwerper Marc Jacobs in een juridische strijd verwikkeld omdat de ontwerper het iconische logo van de band gebruikt heeft in zijn collectie. Vooralsnog is het onduidelijk wie er zijn gelijk gaat halen, maar intussen kwam er wel een verrassende betrokken partij zich mengen in het debat: de oorspronkelijke tekenaar. “Het is ironisch hoeveel miserie een smiley kan veroorzaken”, klonk het eerder deze week bij een van de advocaten.