Is dit de meest onpraktische handtas ooit? De tas kost meer dan 700 euro en je kan er niets in opbergen

Dat modeontwerpers creatief zijn en af en toe bizarre designs uit hun hoed toveren, weten we. Maar de nieuwste handtas van het Amerikaanse merk Area slaat alles. Het kristallen ding ziet er snoezig uit, maar je kan er niets in opbergen en kost meer dan 700 euro. Gek of geniaal? Geen mens die het weet.

Wie graag een collectie unieke, originele handtassen verzamelt, heeft tegenwoordig keuze te over. Het Italiaanse modehuis Moschino bracht recent nog een clutch in de vorm van een stokbrood op de markt, maar de nieuwste stunt komt van het Amerikaanse merk Area. 895 dollar kost de nieuwe tas, of zo’n 735 euro. Het gaat om een mini-vouwstoeltje bezet met kristallen aan een zilverkleurige ketting. Schattig? Absoluut. Praktisch? Not so much.

Het is het geesteskind van maar liefst vier mensen: Beckett Fogg en Piotrek Panszczyk - de twee gezichten achter Area - en Harry Nuriev en Tyler Billinger, het creatieve team achter het label Myreality. Ze beschouwden de tas in eerste instantie als een ludiek kunstwerkje. “We vroegen onszelf af: wat is de dikste middelvinger die we kunnen opsteken naar de mini bag”, vertelde Billinger eerder aan magazine Vogue. Ter info: de petieterige mini bag is al enkele jaren een heuse modetrend, ondanks het feit dat je er amper een lippenstift en creditcard in kunt opbergen. “En zo kwamen we op het idee om een stoel als accessoire te maken.”

Het lijkt dus een uit de hand gelopen mop, want ondertussen kan je de tas écht op de kop tikken. Hoe je het ook draait of keert: je hebt sowieso een eyecatcher te pakken. Het is maar de vraag of je er je spaarrekening voor wilt plunderen.

