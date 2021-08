Iris Apfel viert 100ste verjaardag: zo werd ze een onsterfelijk mode-icoon. “Ze belichaamt waar we nu naar snakken”

Interieurontwerpster. Modeontwerpster. Zakenvrouw. Model. Wereldwijd stijlicoon. De Amerikaanse Iris Apfel is veel dingen geweest tijdens haar lange leven en is ze nu, op haar honderdste, nog allemaal. NINA’s moderedacteur David Devriendt beschrijft hoe de flamboyante dame decennium na decennium, met een grijs haar meer of minder, une grande dame bleef in de wereld der fashionista’s, influencers en ontwerpers.

Een leven zo kleurrijk als haar outfits. Dat kan je Iris Apfel wel nageven. De voorbije tien jaar alleen al tekende ze een modellencontract bij IMG, lanceerde ze een nieuwe kledingcollectie én een interieurcollectie én een brillenlijn en stond ze model voor een Iris Apfel-barbiepop.

Nu is het wonder dat Iris Apfel heet honderd jaar oud geworden. En ze ziet er nog altijd even alive and fabulous uit. Kijk maar naar de verjaardagspost die ze gisteren, zondag 29 augustus, op haar Instagram deelde met haar 1,9 miljoen (!) volgers. Ze straalt in een gigantische polkadotjurk, in een zee van ballonnen. Inclusief rode nagels en lippen, haar iconische statementbril en genoeg kettingen en armbanden om het lijf om een accessoirewinkel mee te openen. Het is classic Apfel: trop is nooit te veel. En geen enkele leeftijd is te oud om fun te hebben.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Honderd jaar oud, dat wil dus zeggen dat Apfel in 1921 het levenslicht zag. In Queens, New York deed ze dat, als enige dochter van twee hardwerkende joodse ouders. Ze spendeert haar jeugd op hun boerderij, maar trekt vaak naar Manhattan om er haar honger naar mooie juwelen te stillen. Haar studies? Kunstgeschiedenis, en zo rolt ze de wereld der interieurdecoratie in. Samen met haar man Carl Apfel, die ze op haar zevenentwintigste huwt, start ze in de fifties een textielbedrijf. En voor ze het weet, decoreert ze zelfs het Witte Huis.

De ‘zeldzame vogel’

Vanaf dan reist ze de wereld rond, op zoek naar mooie stoffen. Tegelijk bezoekt Iris in elk land lokale rommelmarkten en tweedehandswinkels, op zoek naar unieke accessoires en kledingstukken. In 2005 besluit de Metropolitan Museum of Art in New York een tentoonstelling aan haar ondertussen gigantische, kleurrijke garderobe te wijden, getiteld ‘Rara Avis (zeldzame vogel, red.): The Irreverent Iris Apfel’. Die expo symboliseert het begin van haar onsterfelijkheid als mode-icoon.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Daarna zag je haar op den duur in elk tijdschrift opduiken”, herinnert NINA’s moderedacteur David Devriendt zich. “Ze was al in de tachtig, en toch stond ze in de bladen tussen de toen wel erg slanke, erg jeugdige modellen. Héél lang was ze de enige oudere vrouw die we te zien kregen in de mode. Daar maakte ze altijd ook een statement van. Ze vond absoluut dat mode niet alleen iets voor jonge, slanke meisjes mocht zijn. Het is mede dankzij haar dat mode tegenwoordig een pak diverser is.”

Quote De modewereld vond ze te veel eenheids­worst. Zij wilde expressie en individua­li­teit. David Devriendt

Apfel deed altijd waar ze zin in had, zegt Devriendt. Los van trends of moderegeltjes. En dat maakte van haar een trendsetter pur sang. “Ze verkondigde toen al een liefde voor tweedehandsshoppen. Liever een tof juweel van 5 euro dan eentje van 500 euro, zei ze altijd. De modewereld vond ze te veel eenheidsworst. Zij wilde expressie en individualiteit. ‘I don’t care’, was haar antwoord op elk modevoorschrift. Maximalisme was ook echt haar ding. Ze hield van kleuren en prints en van alles naar hartenlust te combineren. Ze droeg niet één juweel, ze droeg er vijf bovenop elkaar. Jewelry stacking noemen we die trend nu, eentje die ook weer hot en happening is. De ‘granny chic’-stijl die Gucci zo groot heeft gemaakt, belichaamt Apfel ook helemaal.”

Devriendt gelooft dan ook dat Iris op haar honderdste nog lang niet afgedaan heeft. “Tegenwoordig vinden we dat maximalisme weer heel verfrissend. Het mag weer kleurrijk, gek, rebels. Vintage is ook weer in, outfits oppimpen met een massa accessoires ook. Velen van ons willen zich kleden als kleurrijke paradijsvogels, net als Iris. Ze belichaamt zo veel van waar we nu naar snakken. Daarom zal ze ook als honderdjarige een icoon blijven.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: