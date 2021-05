Interieurarchitect beoordeelt betaalbare wandmeubels à la Poul Cadovius . “Voor nog geen 300 euro kan je niet sukkelen”

Billie Eilish maakt het korset nog hipper: zo draag je de trend zelf

6 mei De foto’s van popster Billie Eilish (19) voor modemagazine Vogue zijn óveral. De jonge zangeres schittert in een wulpse look, inclusief strak korset. Het kledingstuk maakt al een tijdje een krachtige comeback, op de catwalks en in winkelrekken. Wil jij er ook een in je garderobe? Twee lingerie-experts en styliste Sarah Roelstraete geven tips om het juiste model uit te kiezen en om het sexy item draagbaar te maken. “Een korset is het summum van zelfliefde.”