Interieurarchitect Bart Appeltans beoordeelt betaalbare alternatieven voor de iconische ‘Wishbone Chair’. “Deze staat op mijn verlanglijst”

Wie deze zomer trendy wil zijn, kleedt zich als een ‘coconut girl’ (en haalt inspiratie uit jeugdreeks ‘Spring’)

9 juni Herinner je je nog de kleurrijke haltertops, tropische bloemenprints en speelse haaraccessoires die we bij sterren in de nillies zagen? Wel, dat is ondertussen zo’n twintig jaar geleden en in Het Rijk Der Trends betekent dat dat het tijd is om te recycleren. De zogenaamde ‘coconut girl’-stijl is nu een hit op het internet en doet snakken naar de zomer. Tijd om de surf chick in jezelf los te laten.