In welke kleren voelt model Lauren Versnick (27) zich op-en-top vrouw? We stelden 6 snelle modevragen

Zijn grijze jogging­broe­ken het summum van sexy? “Grijs geeft net genoeg prijs”

Sinds corona zijn joggingbroeken op straat schering en inslag. Sommigen vinden het slonzig, anderen juist ontzettend sexy. Zeker als het gaat om een man in een simpele, grijze sweatpants. Wat is daar de allure van? Betty, Valérie en moderedacteur David geven tekst en uitleg. “Een man in grijze joggingbroek is als een vrouw zonder beha in een hagelwit T-shirt. Je weet meteen welk vlees je in de kuip hebt.”

30 januari