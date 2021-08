Ikea brengt geurkaarsen uit die ruiken naar hun iconische gehaktballen

Zeeman lanceert voor de eerste keer ooit een zwanger­schaps­col­lec­tie: “Van goede kwaliteit en voor iedereen betaalbaar”

11 juli Voor de eerste keer ooit brengt budgetwinkel Zeeman een lijn uit die volledig gewijd is aan zwangerschapskledij. De filosofie erachter? Comfortabele, betaalbare stuks op de markt brengen die op de koop toe ook nog eens makkelijk met elkaar te combineren zijn. Slim gezien, Zeeman, want welke mama to be heeft er nu tijd om over haar outfit na te denken?!