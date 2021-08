Ikea brengt extravagante collectie uit met Britse patroon- en textielontwerpster Zandra Rhodes

Wie Ikea zegt, denkt meteen aan leuke interieurtrends in rustige zenkleuren tegen een zachte prijs. Maar deze keer gooit de meubelketen het over een andere boeg met de extravagante KARISMATISK-collectie. Het motto? Hoe meer kleur, hoe beter. En dat heeft de Britse ontwerpster Zandra Rhodes, met wie Ikea voor deze collectie samenwerkt, maar al te goed begrepen. KARISMATISK omvat namelijk 26 blikvangers die je interieur in no time opfleuren.

Scandinavisch getinte interieurs hebben het een lange tijd goed gedaan, maar tegenwoordig mag het net dat tikkeltje meer zijn. Of soms zelfs véél meer. Zo kan een vleugje kleur een sober interieur helemaal doen opleven. En dat mogen we in de gloednieuwe collectie van Ikea wel heel serieus nemen. In samenwerking met ontwerpster Zandra Rhodes onderzocht de meubelketen hoe de kracht van kleuren en patronen ook karakter en charisma aan het interieur kunnen toevoegen. Het resultaat daarvan is KARISMATISK, een extravagante collectie die kleurliefhebbers uitdaagt om hun interieur opnieuw tot leven te brengen.

Ode aan zelfexpressie

De Britse patroon- en textielontwerpster Zandra Rhodes laat al meer dan vijf decennia een revolutionaire wind waaien door de mode- en textielindustrie. Opvallende prints en levendige kleuren staan haar namelijk op het lijf geschreven. Geen wonder dus dat Zandra’s gedurfde parcours en stijl een grote inspiratiebron vormden voor Ikea’s nieuwste collectie. Samen onderzochten ze hoe de kleurrijke wereld van Zandra vertaald kon worden naar de thuiscontext. Die zoektocht uit zich in een collectie van 26 items die je naar hartenlust kan mixen en matchen in je interieur. Van kussens en textiel tot vazen en andere decoratie, je vindt het er allemaal.

Volledig scherm © Ikea

“Ikea begrijpt mijn esthetiek helemaal, en net daarom klikte het zo goed”, zegt Zandra. “Het ontwerpproces verliep organisch en oprecht, dat kan je doorheen de collectie ook zien. Voor mij was het een wonderlijk avontuur. Het was bovendien heel spannend om de ‘Zandra Rhodes: World of Colour’ te vertalen zodat veel mensen er een beetje van mee kunnen proeven en genieten.”

Of je nu een sprankeltje kleur wil toevoegen aan een sober interieur, of net voor een print gaat om een krachtig statement te maken, het kan in principe allemaal. Zolang je interieur maar reflecteert wie jij bent. KARISMATISK is namelijk een ode aan zelfexpressie en moedigt aan om je thuis volledig naar je eigen stijl en smaak in te richten. Daarmee speelt de meubelketen in op de huidige tijdsgeest, waar het interieur al wat feller en bombastischer mag zijn. Dat vrolijke kleuren ook nog eens een positief psychologisch effect hebben op ons humeur is mooi meegenomen.

Volledig scherm Ontwerpster Zandra Rhodes. © Ikea

“Wanneer ik iets ontwerp, vraag ik mezelf altijd af of ik het ook zelf zou gebruiken”, vertelt Zandra. “Dat is belangrijk, aangezien we rekening moeten houden met het milieu. Ook Ikea deelt deze overtuigingen.” Daarnaast werd waar mogelijk gebruik gemaakt van gerecycleerde materialen.

De KARISMATISK-collectie is vanaf september beschikbaar in de Belgische IKEA winkels. Let op: de bevoorrading van de producten verloopt momenteel moeilijker dan normaal. Neem daarom altijd eerst een kijkje op ikea.be voor de meest actuele informatie.

Volledig scherm © Ikea

