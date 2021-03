“Ik voel me een rups die uit haar cocon moet komen als een kleurrijke vlinder”: Dit zijn de outfits van Isolde Lasoen, Axelle Red en Dana Winner tijdens 24 UUR LIVE

Iedereen is het beu om binnen te zitten. Ook onze Belgische artiesten. Dus organiseren ze één groot muzikaal feest: 24 UUR LIVE in het Sportpaleis. Zoals de naam al verklapt, wordt het een 24 uur durende show. Maar liefst 199 muzikanten werken eraan mee. Bij wijze van voorsmaakje duiken wij in hun kleerkast. Axelle Red, Dana Winner en Isolde Lasoen onthullen welke outfit ze dragen, nu ze eindelijk weer op een podium kunnen staan, en of er een speciale betekenis achter schuilt.

Isolde Lasoen bekijkt het praktisch

Isolde Lasoen (41) is één van de bekendste drummers van ons land. En als vrouw achter een drumstel zitten, dat brengt een mini-nadeel met zich mee: “Een kort rokje dragen is zo goed als onmogelijk. Achter een drumstel zit je tenslotte met je benen open hé ... (lachje) Heel af en toe doe ik het toch, maar dan draag ik een shortje onder de rok.”

Als Isolde enkel moet zingen, profiteert ze ervan dat ze kan aantrekken waar ze zin in heeft. Lees: geen broek, maar een jurk of rok. Dat is ook deze vrijdag het geval. Dan brengt ze om 23 uur in het Sportpaleis twee nummers. “In een strakke kokerrok waar ik enkel kleine stapjes mee kan zetten. (lacht) Het kledingstuk is van de Belgische ontwerpster Nathalie Vleeschouwer. Het is echt een prachtig exemplaar: hij zit hoog, komt tot over mijn knieën en is gemaakt van een aangename dikke stof. Dankzij de luipaardprint is het een toffe blikvanger.”

Quote Ik ben niet excentriek. Heel af en toe draag ik een knalkleur, maar na twee keer ben ik dat beu. Isolde Lasoen

“Eerst was ik van plan om er een blouse op aan te doen. Eentje die een beetje doorschijnend is en subtiele rushes heeft, maar mijn vriend vond dat niet schoon. ‘Je moet iets simpel aandoen, da’s stijlvoller.’ Ik heb zijn raad maar opgevolgd en een fijne zwarte coltrui van Sessun uit mijn kast gepakt. De outfit maak ik af met juwelen van Elisa Lee. Ik draag eigenlijk enkel oorringen van haar. Zij maakt prachtige minimalistische, grafische dingen. Helemaal mijn ding.”

“Deze outfit past perfect bij mijn stijl. Ik ben niet excentriek. Heel af en toe draag ik een knalkleur, maar na twee keer ben ik dat beu. Zo heb ik een prachtig felgroen pak: ik heb dat twee keer aangehad, en dat was de max, maar nu blijft het in mijn kast hangen. Zonde ... Daarom draag ik vooral kledij in neutrale kleuren zoals zwart, wit, grijs of donkerblauw, maar evengoed oudroze of zachte tinten. Tijdloze dingen, die sober en klassevol zijn. Een beetje zoals de Franse vrouwen uit de jaren 60 en 70, denk aan Jane Birkin en Françoise Hardy: casual chique, nooit overdressed, immer stijlvol en met een vleug je-ne-sais-quoi. Daar voel ik me goed in.”

Axelle Red trekt de kaart van Belgische mode

Volledig scherm Axelle Red houdt haar outfit voorlopig nog even geheim, maar het lijkt sterk op dit ensemble, dat ook van Véronique Leroy komt. © rv

“Een vriend van me zei: je moet voor het eerst weer je pyjama achterlaten en stralen op een podium”, lacht Axelle Red (53). Een mopje natuurlijk, al zit er ook een kern van waarheid in. “De covidtoestand is om depressief van te worden”, meent Axelle. “De culturele sector is tijdens de crisis in een hoek geduwd. Ze hebben ons volledig links laten liggen. Dat maakt het moeilijker om plots weer op een podium te staan. Na al die maanden moet ik echt een mentale klik maken om weer in de juiste mindset te komen. Ik voel me net een rups die uit haar cocon moet komen als een vlinder met vele kleuren, maar da’s niet zo simpel.”

Quote Ik voel me supergoed in de kleding­stuk­ken van Véronique Leroy, die voelen aan als een tweede huid. En de garderobe die ik heb uitgekozen, is ook huidkleu­rig. Symbolisch, hé? Axelle Red

De juiste outfit zou haar helpen bij die switch. Daarom wou ze er niet te lang over nadenken. Het moet vooral een garderobe zijn waar ze zich comfortabel en goed in voelt. “Ik koos iets uit de zomercollectie van Véronique Leroy. Zij is een Belgische ontwerpster en een zeer goede vriendin. Waarom ik zo’n fan ben? Haar stijl is vrouwelijk en visionair, en haar designs sluiten perfect aan bij mijn persoonlijkheid. Ik voel me supergoed in haar kledingstukken, die voelen aan als een tweede huid. En de garderobe die ik heb uitgekozen, is ook huidkleurig. Symbolisch, hé?” (lachje)

De zangeres heeft het gemist om zichzelf mooi te maken voor een optreden. “Mijn creativiteit uiten, dat is de rode draad in mijn leven. Ik doe dat via muziek maar eveneens via mode. In 2013 was ik bijvoorbeeld co-curator bij de expo ‘Axelle Red Fashion Victim’ in het Modemuseum in Hasselt. Daar kon je een collectie zien van kledij die ik op dertig jaar tijd had verzameld. De hoofdmoot waren kledingstuks van Belgische makelij. Sowieso vind ik het fijn om Belgische mode te vertegenwoordigen. En nog belangrijker: om er mijn eigen versie van te maken. Het is een leuke uitdaging om stuks uit te zoeken of op een specifieke manier te combineren, zodat het echt bij mijn persoonlijkheid past. Bij wie ik ben.”

Dana Winner geeft de voorkeur aan frisse kleuren

Volledig scherm Dana Winner geeft al een sneak peek van haar outfit die ze zal dragen tijdens 24 UUR LIVE in het Sportpaleis. © rv

Dana Winner is gefascineerd door mode. Voor 24 UUR LIVE pakt ze dus niet gewoon iets uit haar kleerkast. Nee, ze springt nog snel even binnen bij Helsen Ladies, een winkel in Hasselt. “Het is spannend om weer op te treden, dus ik wil een gepaste outfit uitzoeken.”

“Ik heb gehoord dat de achtergrond van het podium vrij donker zal zijn. Frisse kleuren en wit zijn dan een logische keuze. Dat valt beter op. En het straalt een mooie symboliek uit: wit is namelijk de kleur van hoop. En dat is waar dit event om draait: solidariteit voor alle muzikanten die getroffen zijn door de coronacrisis, en hoop dat er snel beterschap in zicht is.”

Quote Geen galakleed voor mij. Dat is niet de bedoeling. De muziek moet centraal staan. Dana Winner

Voor de rest moet het voor Dana Winner niet te speciaal zijn. “Geen galakleed voor mij. Dat is ook niet de bedoeling. De muziek moet centraal staan. Maar natuurlijk kijk ik ernaar uit om me nog eens op te kleden. Dat is al veel te lang geleden!”

