“Hug me, I’m vaccinated”: Belgisch merk komt met de perfecte post-corona T-shirts

“Feesten is het allerlaat­ste waar ik aan denk.” Op naar de bevrijding? Een psycholoog, socioloog en econoom reageren op veelgehoor­de bekommer­nis­sen

9 juni Vanaf vandaag mogen we weer op restaurant, naar de bioscoop en naar de fitness. Het maakt het steeds tastbaarder: op een dag in de (nabije?) toekomst zullen alle coronamaatregelen versoepeld worden en zullen we gulzig kunnen genieten van de vrijheid. Maar zijn we daar klaar voor? Psychologe Leslie Hodge, socioloog Walter Weyns en econoom Rudy Aernoudt reageren op acht reële bekommernissen, van onwil om het opnieuw druk te hebben tot angst om zonder werk te vallen. “Ik moet voor het eerst terug naar kantoor. Gisterenavond had ik een paniekaanval.”