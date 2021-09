Houthakker meets Instagram: Cabincore is de nieuwe trend die draait rond flanel, natuur en gezelligheid

Flanellen hemden. Wandelschoenen. Een idyllisch houten hutje in the middle of nowhere. Een bijna sprookjesachtig dennenbos en een dampende kop chocomelk met marshmallows erin. De kans is groot dat je, wanneer je door Instagram scrolt, zin krijgt in de herfst en winter. Steeds meer mensen zijn namelijk geboeid door de snelgroeiende lifestyletrend cabincore. Op TikTok heeft #cabincore meer dan 22 miljoen views, op Instagram staan meer dan 17.000 posts met dezelfde hashtag.

Deze opkomende esthetiek draait rond twee grote pijlers: gezelligheid en natuur. Het past bij het gevoel dat je krijgt als je net een lange wandeling hebt afgelegd. Terwijl het buiten vriest dat het kraakt, kan je je binnen (idealiter in een gehuurde chalet) opwarmen aan een knetterende houtoven, puur genieten terwijl een nummer van Fleet Foxes op de achtergrond te horen is. Die sfeer, dat is exact waar cabincore om draait.

Uitloper van überpopulaire cottagecore

Het sluit naadloos aan bij de cottagecore-beweging, die in volle coronatijd in opmars kwam. Het idee is ongeveer hetzelfde: ze bieden alle twee een uiting aan het wijdverspreide verlangen om terug naar de natuur te gaan, om te verkeren in een bos, maar dan op een chique manier. Het enige verschil? Cottagecore grijpt terug naar de romantische Engelse plattelandsstijl en zomerse taferelen met wapperende jurken, cabincore is daarentegen eerder de herfstige tegenhanger. Of anders gezegd: het één is meer prairie, het ander meer hygge.

Ook Hannay Watkins, die werkt bij het internationale trendbureau WGSN, heeft de nieuwe stroming opgemerkt. Aan het magazine NYLON vertelt ze dat er een aantal belangrijke trendsetters waren, die de hele beweging in gang hebben gezet. Het gaat dan vooral over streetwear-aanhangers die steeds vaker drukke steden inruilden voor weiden en ongerepte bossen, en een passie hebben ontwikkeld voor hiken. Als voorbeeld noemt ze Frank Ocean, A$AP Rocky, Taylor Swift en Ezra Koenig van de band Vampire Weekend. Vier ultrahippe muzikanten met een opvallende voorkeur voor stijlvolle outdoorkleding.

Cabincore bestaat al enkele jaren, maar kreeg recent dus een flinke impuls. Dankzij een aantal bekende voorbeelden, maar ook dankzij de pandemie. Dat spreekt voor zich: de wereldwijde lockdowns gaven mensen immers bakken goesting om zich terug te trekken op de boerenbuiten. Een tiny house of slow cabin leent zich daar perfect toe.

Dresscode

Kortom, er zijn redenen genoeg waarom onze sociale media overspoeld worden door beelden van de ideale herfstige hikingtrip. Daarnaast oefent het een invloed uit op onze modeverlanglijstjes.

“We hebben de afgelopen twee jaar al veel ‘cores’ zien opduiken”, zegt modejournalist David Devriendt. “Denk maar aan de normcore: oversized kleding, vissershoedjes, Birkenstocks, sneakers. De fairycore: veel pastelkleuren en natuurelementen, of het razend populaire cottagecore, dat draait om het geïdealiseerd plattelandsleven. Intussen bestaan er al zo’n 700 cores. Corisation van het modelandschap, zo noem ik het.” Al zal je niet iedereen termen als cottagecore of goblincore in de mond horen nemen. “We zien de interesse in verschillende cores vooral opduiken bij de millennials en generation Z”, duidt David.

Bij cabincore staat gezelligheid centraal. Outfits zijn praktisch, maar vooral comfortabel en warm. Dat vertaalt zich als volgt: veel flanel, ruiten als meest geliefde patroon, shackets, zachte dikke stoffen, gebreide kledingstukken, gummy laarzen, stevige bottines. Alles wat je nodig hebt om een wandelweekend te overleven en in één klap mooie foto’s te posten op Insta.

