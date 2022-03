Hoe groen is ‘ecologische’ denim echt? “Jeans is pas duurzaam als het niet meer geproduceerd wordt”

NINA Maak kennis met de ‘New Belgian Six’: deze 6 Belgen veroveren internatio­na­le modewereld

Wie Belgische mode zegt, denkt vaak aan de Antwerpse Zes of aan grootheden als Raf Simons en Martin Margiela. Maar de opvolging van die modekleppers is al lang verzekerd. Jonge landgenoten staan al aan de top van bekende luxehuizen of oogsten internationaal succes met hun eigen label. Dit zijn de New Belgian Six. Of: de ontwerpers waar sterren als Kim Kardashian, Hailey Bieber en Sandra Bullock maar wat graag designs van dragen.

25 februari