Ho ho Hollywood! Van chignon chic tot vurig rood: 6 klassieke feestlooks voor aan de kersttafel

Na een lange periode van gedwongen beauty-minimalisme (bedankt, corona) is retroglamour helemaal terug van weggeweest. Denk: zwierige eyeliner, dieprode lippen en golvende lokken. Beautyredactrice Sophie blikt terug op de gouden jaren van Hollywood. Ze toont hoe je enkele makkelijke looks kunt kopiëren en welke producten je daarvoor nodig hebt. Oftewel: hoe je de Marilyn Monroe in jezelf naar boven kunt halen. “Ben je eerder bleek? Dan staat een roodtint met blauwe ondertoon je wellicht fantastisch.”

Wie dit jaar de rode loper in het oog hield, zag daar iets heel bijzonders gebeuren. Terwijl de spotlights en flitsende camera’s doorgaans een mengelmoes aan onconventionele en gedurfde statementlooks op de gevoelige plaat vastleggen, was dat dit jaar drastisch anders. Sterren gingen massaal back to basics (in de meest glamoureuze zin van het woord, welteverstaan). Denk: de iconische looks uit de gouden jaren van Hollywood. Strakke chignons, zwierige eyeliner, golvende lokken en dieprode lippen. Even simpel als elegant. Geen lagen plamuurwerk, slechts enkele strategisch geplaatste streepjes make-up die je teint doen herleven en je ogen laten stralen. Zó retro dat het weer vernieuwend is. En het beste van al? Je doet het makkelijk zelf.

Chignon chic

De chignon – de lage knot die precies aan de bovenkant van de nek prijkt – is een welkome gast aan de feesttafel. Altijd elegant, en in een wip gefikst (handig als jij de gastvrouw bent). Maak een halve staart, twist de onderste helft en pin die met schuifspeldjes over je dot. Heb je fijn haar? Vergeet dan geen droogshampoo of ‘texture powder’ voor meer grip.

Sprankelende kerst

Wie glamour zegt, zegt glitter. De twee gaan hand in hand zolang we ons kunnen herinneren. En dat is dit jaar niet anders. Met één potje losse glitter kan je alle kanten op: breng aan op je oogleden of alleen in de binnenste ooghoek, over je lipstick, op je nagels (onder je topcoat) of op je decolleté.

Let it glow

Het grootste verschil met de glamour van de jaren 80 zit ’m in de huid. Geen dikke laag fond de teint, maar transparante formules die een combinatie van pigment en verzorgende ingrediënten bevatten. Het resultaat is een stralende teint die het uitstekend doet op familie­kiekjes. Liever niet investeren in een nieuw product? Meng een druppeltje foundation door je dagcrème voor hetzelfde effect. Skip dit jaar trouwens het contourpoeder en ga alleen voor blush à la Grace Kelly. Een lichte perzikkleur op de appeltjes van je wangen brengt leven in de brouwerij, terwijl een iets donkerdere tint (roest of terracotta) de jukbeenderen accentueert. Op die manier krijg je een mooie, naturelle blos die tegelijk definieert.

Vandaag is rood

De kleur van liefde, passie én ... van Marilyn Monroe. Niet voor niets het meest bekend om haar iconische rode lippen. Goed nieuws voor wie klaar is om haar innerlijke Marilyn vrij spel te laten: er is een kleur rood voor iedereen. Warme types kiezen het best voor koraalrood of een tint met een lichtoranje ondertoon. Ben je heel bleek of koel van huid? Dan staat een roodtint met blauwe ondertoon je wellicht fantastisch (leuk pluspunt: koele rode kleuren doen je tanden witter lijken).

PS. Match met een oogschaduw in hetzelfde kleurenpalet (denk: aubergine, bessenrood of roestkleur) voor een hedendaagse twist.

Op één lijn

Van Audrey Hepburn tot Sophia Loren. Winged eye­liner is de little black dress onder de make-up. De truc om deze klassieker der klassiekers tot een goed einde te brengen? Trek je eyeliner niet in één keer, maar zet allemaal kleine stipjes net boven de wimperrand, die je pas als allerlaatste stap met elkaar verbindt. De richting van je wing (het puntje van je eyeliner dat een beetje uitloopt) bepalen doe je door in gedachten de lijn van je onderste wimperrand door te trekken.

Beginnerstip: kies voor potlood. Daarmee gom je eventuele foutjes makkelijk weg. En als het écht niet lukt om de twee ogen gelijk te krijgen, dan kan je het lijntje zachtjes uitvegen voor een smokey effect en doen alsof dat altijd al de bedoeling was.

Ho ho Hollywood waves

Het geheim van de hollywoodkrul? Volumemousse of -spray (nu ja, dat en een leger aan haarstylisten). Zo’n mousse doet niet alleen wat de naam belooft – namelijk volume geven – maar zorgt er ook voor dat je haar de krul beter vasthoudt. Voor de klassieke rodeloperkrul gebruik je het best een krultang met een brede diameter. Laat even afkoelen en kam de krullen dan voorzichtig uit.

Tip: Blijft je kapsel niet zo goed zitten? Een dunne krultang geeft strakkere krullen die minder snel uitzakken.

