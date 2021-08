Hippe wielerkleding voor vrouwen boomt: 5 Belgische merken om te kennen

Vrouwen hebben het wielrennen ontdekt. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Wielrijdersbond en Cycling Vlaanderen, de twee grootste wielerfederaties voor amateurs. Het aantal vrouwelijke leden bij de Vlaamse Wielrijdersbond steeg op 5 jaar tijd van 52.126 naar 75.925, zo’n 45 procent dus.

Bij Cycling Vlaanderen laten meer vrouwen zich registeren. Daar steeg het aantal vrouwelijke wielrensters op drie jaar tijd van 10.000 naar 16.000. Daaronder zitten opvallend veel jonge vrouwen. “We merken de sterkste ledenstijging nu bij vrouwen tussen de 25 en 35 jaar”, zegt Frank Glorieux van Cycling Vlaanderen.

Meer vrouwen in de sport, dat betekent ook meer wielerkleding voor vrouwen. En die mag ondertussen naast functioneel ook wat kleurrijker, hipper en meer flatterend zijn. Een greep uit het Belgische aanbod.

Peloton de Paris

Volledig scherm © Peloton de Paris

De Belgische tortelduifjes Wendy Janssens en Vincent Van Parys kwamen in 2013 terug van een fietsreis rond de wereld en besloten in Mechelen een café voor wielrenliefhebbers te openen. Een paar jaar later kriebelde het om een eigen fietskledinglijn te ontwerpen, en zo geschiedde. Ondertussen zijn hun designs heel geliefd in België, Nederland, Duitsland, Scandinavië en zelfs Japan. Ecologisch zijn ze ook: ze houden hun productie zo lokaal mogelijk, gebruiken gerecycleerde verpakkingen en hun ‘Recon’-lijn wordt gemaakt van gerecycleerde PET-flessen.

Je betaalt zo'n 105 euro voor een fietstruitje en vanaf 145 euro voor een fietsbroek.

Meer info: pelotondeparis.cc. Ook te koop bij A.S. Adventure.

Little Black Bike

Volledig scherm - © Little Black Bike

Noem Angélique Dupré gerust de pionier van fietskleding voor vrouwen. Ze fietst er zelf op los en schreef mee aan het boek ‘De koers is een vrouw’. In 2016 kreeg ze het idee om met een kledinglijn te komen voor haar medewielerdames. “Waar je ook gaat, je bent en blijft een vrouw. Fietsen doe je graag zonder aan stijl in te boeten: in een outfit die niet alleen als gegoten zit, maar die er ook geweldig uitziet. We get that”, schrijft ze op haar website. De fietstenues van Little Black Bike zijn verfijnd, zonder clichés. Geen hartjes, bloempjes of vlinders, wel zachte kleuren, geometrische prints en speelse bijbehorende petjes. Dupré organiseert onder hetzelfde label ook leuke events, fietsreizen of dagtrips waaraan je kan deelnemen.

Je betaalt 89,95 euro voor een fietsshirt, 129,95 euro voor een broek, 18,95 voor een pet.

Meer info: littleblackbike.cc.

Etappe Sportswear

Volledig scherm © Etappe Sportswear

Etappe is het merk van de jonge An-Sofie. “Een tijdje geleden heb ik naast mijn passie voor mode ook de liefde voor het fietsen gevonden”, leest haar website. De ontwerpster kreeg dus ook de wielermicrobe te pakken en ging aan het werk. In haar collectie zitten tops, shirts, broeken én rokjes, al zijn die laatste twee tijdelijk uitverkocht. De kleuren en prints zijn speels en zagen we nooit eerder op het fietspad. Denk aan pied-de-poule of een roze schaakbordprintje. Hun slagzin? “Look like a beauty, ride like a beast.”

Je betaalt 89 euro voor een shirt en 75 euro voor een top.

Meer info: etappesportswear.com. Ook te koop bij JUTTU.

F! by Fabulous!

Volledig scherm © F! by Fabulous!

Het enthousiasme druipt ervan af, met zo veel uitroeptekens in een naam. En dat straalt de collectie van F! by Fabulous! net zo hard uit. De bezielster is Stéphanie Tuytens. Vroeger ging ze fietsen in een pakje van haar schoonbroer, omdat ze niks mooiers vond. Tot haar man haar aanspoorde om zelf kleding te gaan ontwerpen. Stéphanie hield zich niet in. Prints met flamingo’s, tropisch groen, kersen of luipaardvlekken sieren haar fietskleding, en met contrasterende naden en de juiste pasvorm zet ze vrouwelijke curves in de kijker. “Durf toch op te vallen”, zegt ze in Het Nieuwsblad. Nou, in haar fietstenues lukt dat wel.

Je betaalt zo’n 80 tot 90 euro voor een shirt en 119 euro voor een broek.

Meer info: fbyfabulous.be.

Canary Hill

Volledig scherm © Canary Hill

Rond haar dertigste ontdekt Carol Struyf het wielrennen, en die liefde groeit uit tot een eigen zaak. Want Carol wil ook bij elke gelegenheid de perfecte outfit dragen en dat is op de fiets niet anders. Ze doopte haar label ‘Canary Hill’, omdat ze haar eerste vonk van inspiratie op de Kanarieberg in Ronse kreeg. Die groeide uit tot een collectie fietskleding die comfort hoog in het vaandel draagt, maar niet wegdeinst van uitgesproken bloemen-, bolletjes-, ruiten- of streepjesprints. Extra leuk is dat het assortiment voor veel prints ook bijpassende sportbeha’s en accessoires bevat.

Je betaalt zo'n 60 tot 80 euro voor een short en 84,95 voor een shirt.

Meer info: canaryhill.be.

Lees ook: