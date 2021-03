Hip zijn op leeftijd zoals icoon Martha Stewart (79)? 3 stylisten geven stijltips: “sneakers zijn een must”

Een zijschei­ding in je haar is officieel ‘ouderwets’. “Jongeren willen een midden­schei­ding, een steek naar millenials toe” zegt BV-kap­per

22 februari Midden, links of rechts? Volgens jongeren is er maar één juist antwoord: de middenscheiding is in, de rest is out. Ook BV-kapper Jochen Vanhoudt ziet de trend, maar merkt op dat niet iedereen ermee staat. “Enkel bij de lucky few wordt de symmetrie van het gezicht in de verf gezet. Bij de rest krijg je het tegenovergestelde effect.”