Het trouwseizoen barst los: beautyredactrice Sophie tipt de mooiste looks voor de bruid en haar gasten

Beautyredactrice en visagiste Sophie: “Het lijkt wel alsof na twee jaar zonder feesten iedereen elkaar de eeuwige trouw wil beloven. Op de planning dit jaar: zes trouwfeesten. En dat zijn alleen nog maar diegene waarvoor ik ben uitgenodigd. Want daarnaast zijn er ook een heleboel feesten waar ik enkel kom voor de make-up. En dat zijn er veel meer dan pakweg vorig jaar. Heerlijk, vind ik dat. Want niets zo bijzonder als de ochtend van de grote dag, waarop de lucht geladen is met anticipatie, de geur van verse koffie, gezonde spanning en vooral heel veel liefde.”

“Maar niet iedereen heeft graag een visagist in huis. Voor wie zelf aan de slag gaat – omdat je de kosten wat wil drukken of het gewoon liever zelf doet: dit zijn mijn ultieme tips voor de perfecte feestlook die de hele dag blijft zitten. PS: Even geschikt voor een lente- of communiefeest, een (uitgesteld) jubileum, studentenbal of gewoon een avondje uit. Veel partypret!”

De bruid

Trends komen en gaan, maar huwelijksfoto’s blijven de rest van je getrouwde leven bestaan. Tenzij je gekend staat voor je flashy make-up, speel je het dus beter op veilig. Bruin- en aardetinten staan altijd mooi en doen je ogen sprankelen. Draag je zelden make-up? Een peachy oogschaduw met glansje frist je blik op zonder dat je zwaar opgemaakt bent. Ga voor iets meer blush dan gewoonlijk — zo straal je op de foto’s — maar neem je tijd om alles te blenden zodat het geheel naturel blijft.

Quote Je lippen hou je best zo natuurlijk mogelijk: alles belandt toch op je wederhelft of champagne­glas (en tijd om bij te werken is er niet). Beautyredactrice Sophie

Tip: de perfecte blushtint ligt dicht bij je eigen lipkleur. En over lippen gesproken, die hou je best zo natuurlijk mogelijk. Alles belandt toch op je wederhelft of champagneglas (en tijd om bij te werken is er niet). En tot slot: vergeet de waterproof mascara niet!

All day-tip: Leg je huid de weken voor je trouw extra in de watten met een uitgebreide skincare routine. Hoe mooier je huid, hoe meer je zal stralen zonder dat daar make-up aan te pas moet komen. De dag zelf gebruik je best een goede primer. Net zoals je de muren in je huis van een grondverf voorziet voor het mooiste resultaat, kan ook je gelaat een voorbereidingslaagje gebruiken. Een primer vult poriën en oneffenheden op en zorgt dat make-up beter houdt. Kies eentje aangepast aan jouw huidtype.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De daggast

Misschien ben je enkel uitgenodigd op de receptie, misschien veroverde je een plekje in de suite en geniet je van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat van het feestgedruis. Misschien is het geen bruiloft maar een communie- of lentefeest, babyborrel of feestelijk jubileum. Hoe dan ook zie je er graag op je best uit. Ook in het felle zonlicht, en laat dat helaas niet bijzonder vergevingsgezind zijn.

Quote Vermijd alles dat te veel glittert, je wil er immers niet uitzien als een wandelende discobol. Beautyredactrice Sophie

Vermijd alles dat te veel glittert, je wil er immers niet uitzien als een wandelende discobol. Hetzelfde geldt voor glans: een glowy huid is mooi, maar je wil liever niet dat het lijkt alsof je zweet. In de volle zon komen zachte, matte texturen — eventueel met een subtiele satijnglans — het mooist tot hun recht. Heb je graag kleur? Dan kan het leuk zijn om je oogschaduw of lipstick te matchen met je outfit voor een feestelijke toets.

All-day tip: Hoe zorg je dat je oogschaduw in de lijntjes gaat zitten? Simpel: oogschaduwprimer. Die creëert niet alleen een egale basis waarbij rimpeltjes worden opgevuld voor een mooi resultaat, maar absorbeert ook de oliën van de huid, waardoor je make-up zelf niet gaat vervagen of samenhoopt in de plooien van je oog. Heb je eerder het probleem dat je oogpotlood op je oogleden stempelt? Trek het lijntje dan nog eens over met dezelfde kleur oogschaduw. Het poeder gaat het oogpotlood als het ware fixeren, waardoor het de hele dag op z’n plek blijft.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De avondgast

De RSVP is binnen, je outfit ligt klaar. Nu de make-up nog. Goed nieuws: zodra de avond valt, kan en mag er wat meer. De schemering (of de alcohol) verdoezelt en verzacht, waardoor zwaardere make-up net prachtig oogt. Een klassieker als de rode lipstick doet het uitzonderlijk goed in deze setting. Dit ook het moment van de dag waarop de flitsfunctie van menig fototoestel overuren maakt. Gebruik dus voldoende poeder op de T-zone zodat je niet overdreven gaat glimmen op foto’s, en geef je gelaat wat meer kleur en definitie met bronzer en blush. Een klein beetje highlighter op de hoogste punten van je gelaat — neusbrug, jukbeenderen, cupidoboog en het wenkbrauwbot — vangt het licht dan weer op precies de juiste plek voor een flatterende foto.

All-day tip: Een lipstick die het feest probleemloos overleeft? Werk met twee producten: een stain en een lippenstift. Begin met de stain: die trekt als het ware ín je lippen waardoor de kleur de hele avond perfect blijft zitten. Nadeel: stains drogen vaak een beetje uit en zijn iets minder intens van kleur, dus idealiter breng je er nog een lipstick overheen aan. Op die manier krijg je de perfecte combinatie: mooie, verzorgde rode lippen die, ook als je iets eet of drinkt, rood blijven omdat de stain eronder zit.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: