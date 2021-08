Het seventies-sjaaltje à la Jackie Kennedy is terug: dit zijn 4 manieren om het veelzijdige accessoire te dragen

We lieten sjaaltjes een hele tijd links liggen, maar het veelzijdige kledingstuk is nu terug. De trend dateert uit de seventies, en toch oogt het accessoire allesbehalve oubollig als we kijken naar hoe onze favoriete influencers het dragen. Fantastisch nieuws, want een sjaaltje voegt een zeker je-ne-sais-quoi-gehalte toe aan je outfit en je kan er veel kanten mee uit. Wij tonen je vier manieren om het te dragen.

Is het je ook al opgevallen dat sjaaltjes, vooral van zijde, opnieuw een ding zijn? We zagen de trend voor het eerst in Hollywoodfilms, om het hoofd gebonden bij actrices zoals Audrey Hepburn. Later, in de seventies, brak het accessoire volledig door en was het niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Het was toen het favoriete mode-item van Jackie O.

Anno 2021 combineren fashionista’s het zijden sjaaltje met hun bikini, avondjurk of stadsoutfit. En bonus: je hoeft niet diep in je portefeuille te graven om een cool exemplaar te vinden. In tweedehandswinkels vind je een oneindig aanbod aan sjaaltjes met unieke patronen en prints. Niemand die met hetzelfde modelletje zal lopen. Hoe je zo’n sjaaltje dan precies draagt? Hier een portie inspiratie.

Als top

Je droeg vast al weleens een sjaaltje rond je nek, in je haar of rond je middel, maar wist je dat je het ook als top kan dragen? Op relatief eenvoudige wijze tover je het accessoire om tot een bovenstuk dat je op twee verschillende manieren kan dragen.

Hoe doe je dat? Eerst en vooral heb je een sjaaltje nodig dat voldoende groot is en vierkant van vorm. Vouw het sjaaltje in twee, zodat je een driehoek krijgt. Neem de twee uiteindes van de driehoek, wikkel die langs achter om je heen en knoop ze aan elkaar. Liefst zo strak mogelijk, want je wil natuurlijk vermijden dat je top het ineens voor gezien houdt. Wij raden een knoop of twee aan, afhankelijk van hoe groot het sjaaltje in kwestie is. Hieronder kan je inspiratie opdoen bij enkele influencers, onder wie de Belgische Justine Kegels.

Als top, maar dan anders

Wie een sjaaltje op bovenstaande manier draagt, ziet er origineel en speels uit. Maar het resultaat is een prototype niemendalletje, en dus eerder iets voor op het strand of op een festival. Liever wat minder huid laten zien? Draai dan simpelweg de knoop die je maakte naar achter, et voilà: je hebt een stijlvol, meer verhullend resultaat.

Als haaraccessoire

Een sjaaltje in je haar dragen zoals een piraat is momenteel de favoriete manier van de sterren om hun outfit een zomerse touch te geven.

Hoe ga je te werk? Net als in de vorige methode vouw je het sjaaltje in de helft zodat je een driehoek krijgt. Neem de langste zijde van het sjaaltje en vouw die rond je voorhoofd (let op: laat voldoende ruimte tussen de rand en je wenkbrauwen) en knoop de twee uiteindes samen aan de achterkant van je hoofd over je haar heen.

Het sjaaltje van Dior geeft de uitdagende outfit van zangeres Kali Uchis klasse.

Bij influencer Hanna Schonberg zorgt het sjaaltje in combinatie met de bikini dan weer voor een frivool, uniek geheel.

En ook in combinatie met avondkledij, zoals hier bij influencer Emili Sindlev, kan het accessoire je outfit naar een hoger niveau tillen. Knap gecombineerd!

Babushka-stijl

Dit is misschien wel onze favoriete manier om een sjaaltje te dragen. De signature look van Jackie Kennedy: Babushka-stijl. Wikkel de sjaal rond je hoofd en knoop 'm dicht onder je kin. Deze extravagante look voegt meteen een flinke portie glamour toe aan je tenue, zodat je je meteen in een Hollywoodfilm waant. Die auto met open dak en de wind door je haren moet je er zelf maar bij denken. Wij voorspellen dat je deze manier om een sjaaltje te dragen nog veel vaker zal zien, want ook Hailey Bieber waagde zich er al aan.

