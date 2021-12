Het nieuwste seizoen van ‘Emily in Paris’ wordt gevierd met een speciale collectie die jij nu kan shoppen

Een jas van Dries Van Noten en ‘revenge dressing’: wat we nu al weten over opvallend­ste looks in ‘Sex and the Ci­ty’-re­boot

Al maanden wachten fans van ‘Sex and the City’ op de reboot van hun geliefde reeks. Deze week is het eindelijk zover: ‘And Just Like That’ is vanaf 10 december te zien op Streamz. Over de plot is weinig bekend, want iedereen wil vooral weten in welke outfits hoofdpersonage en überfashionista Carrie Bradshaw zal verschijnen. Passen ze bij haar personage en bij de tijdgeest? Spotten we knipogen naar de oorspronkelijke serie? NINA’s modejournalist David Devriendt bespreekt nu al vijf opvallende looks.

8 december