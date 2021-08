Het nieuwe Belgische merk ‘be the fibre’ maakt hippe accessoires van versleten jeansbroeken, truien of jassen

Textielbedrijven zijn grote boosdoeners voor het milieu, daarom is circulaire mode steeds meer in opmars. Het Belgische bedrijf 'be the fibre’ is een nieuw, duurzaam initiatief op de markt dat een tweede leven geeft aan onbruikbare afdankertjes. Dankzij een innovatieve techniek maken ze unieke accessoires van oude kleren, die anders verbrand zouden worden en zo een negatieve impact op het milieu zouden hebben.

Oude kleren die in kledingcontainers belanden, krijgen doorgaans een tweede leven. Maar wat met stukken die té versleten zijn om nog gedragen te worden? Die worden verbrand, wat ontzettend slecht is voor onze planeet. De organisatie Wereld Missie Hulp heeft hier een vernuftige oplossing voor bedacht.

Kledingvezels

Wereld Missie Hulp vervezelt al het niet-herbruikbare textiel en spint het opnieuw tot draad. Van die draad kunnen nadien nieuwe stoffen geweven worden. Het Belgische merk 'be the fibre’ tovert die vervolgens om tot hippe accessoires, zoals sokken, paraplu’s en laptophoezen. Op die manier wordt de via kledingcontainers ingezamelde kleding wel nog steeds verkocht, maar wordt het overige deel verwerkt tot nieuwe producten.

Het vervezelingsproces van de oude kleren zorgt voor een ruwe, unieke look. De afwerking in leder komt van de reststukken van een lederbedrijf, ook circulair dus. De accessoires van ‘be the fibre’ zijn niet alleen een lust voor het oog, ze hebben ook een mooi verhaal aangezien in elk product een oude jeansbroek, trui, broek of jas schuilt. Naast accessories zal ‘be the fibre' eind dit jaar ook nog een kindercollectie lanceren.

De textielindustrie heeft een zware ecologische voetdruk. Wereld Missie Hulp wil circulaire mode in de textielsector stimuleren. Daarnaast gaan alle opbrengsten van ‘be the fibre’ integraal naar ontwikkelingsprojecten om kansarme mensen over de hele wereld te helpen. Als je iets koopt bij ‘be the fibre’ ben je dus dubbel goed bezig. Aarzel niet om je lief, vrienden, familie, of jezelf met een circulair geschenkje te verrassen.

De producten van be the fibre kan je kopen via de webshop en in o.a. de Wereld Missie Hulp-winkel in Boechout en in Moose in the CITY in Antwerpen

