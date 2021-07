Het nektapijt is opnieuw hip, ook bij popsterren als Rihanna en Miley Cyrus. “Leuk om te rebelleren tegen gevestigde schoonheidsidealen”

Ongeveer een maand geleden onderging fitnesscoach Loewi Monbaliu een transformatie. Ze zei vaarwel tegen haar lange lokken en ruilde die in voor een 'mullet’, ofwel, een kort kapsel met een nektapijt. Ze is niet de enige, grote sterren zoals Miley Cyrus en Rihanna gingen haar al voor. We kunnen nu dus officieel zeggen dat het kapsel een ding is. “Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Het straalt meer karakter uit”, aldus Loewi.

Het is niet kort, maar ook niet lang. Het is niet alleen voor vrouwen, maar ook niet alleen voor mannen. De mullet is een combinatie van een 'nekmatje' met een froufrou. Het eigenaardige kapsel werd populair gemaakt in de seventies door rockmuzikant David Bowie en nam sindsdien heel wat verschillende gedaantes aan bij verschillende grote sterren. Meryl Streep, Ellen DeGeneres, John Travolta, David Beckham en ja, zelfs Scarlett Johansson: allemaal hadden ze op een gegeven moment een mullet.

En ongeveer een jaar geleden dook ie opnieuw op. Zangeressen Rihanna en Miley Cyrus, acteurs Troye Sivan, Barbie Ferreira, Maisie Williams, en zelfs Zendaya, stuk voor stuk lieten ze hun knappe kop op een bepaald moment in het afgelopen jaar zien met een mullet.

(Lees verder onder de foto’s.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ik merk dit jaar dat steeds meer mensen naar zo’n coupe vragen”, bevestigt ook kapper Nils D’Joos van Costa Del Kapsalon. “Ze willen meer volume in hun haar, maar ook mee zijn met de retrotrend van nu. We maken er natuurlijk een hedendaagse versie van, niet de Cameron Diaz-coupe uit de nineties. Voor de ‘shag’ starten we bij een bob, maar met een froufrou erbij, goed opgeknipte voorpartijen, een langere achterpartij en op de kruin ook veel laagjes. Zo zit er veel dynamiek in. Voor een ‘mullet’ doen we hetzelfde, maar dan met veel kortere zijpartijen en een nog sterker opgeknipte achterkant. Het voelt heel seventies, heel nostalgisch.”

Bad hair day

Het nostalgische kapsel inspireerde ook fitnesscoach Loewi Monbaliu. “Ik ben al jarenlang heel impulsief met mijn haar”, vertelt ze aan de telefoon. “Ik heb er al zo veel mee geëxperimenteerd: kort, blond, donker, ... Op een bepaald moment, zo’n vier jaar geleden, was het zo kort als nu, maar ik wilde het toen zo snel mogelijk laten bijgroeien. Ik heb die korte lengte toen niet echt geapprecieerd, terwijl ik nu juist gek ben op mijn korte coupe. Voor ik het liet knippen, was mijn haar best lang.” Op onderstaande foto zie je Loewi afgebeeld met lang haar.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Op een bepaalde dag had ik een ‘bad hair day’ en ben ik gewoon naar de kapper gegaan. Een super impulsieve beslissing, maar ik ben uiteindelijk heel blij met het resultaat. Het straalt meer karakter uit. En ergens vind ik het leuk om te rebelleren tegen de gevestigde schoonheidsidealen. Je ziet er ook meteen wat alternatiever uit en het verandert de uitstraling van je outfit volledig. Vanaf het moment dat ik mijn haar kort liet knippen, zeiden mensen me dat het veel beter bij mij paste dan dat lange haar. Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb.”

Eindeloos veel mogelijkheden

Loewi’s nieuwe coupe is niet alleen fris, maar ook praktisch. “Ik vind het niet leuk dat mijn haar langs mijn gezicht hangt, dus wat ik met mijn lang haar deed, was eigenlijk vrij beperkt. Ik stak het op, deed het vast of deed het heel strak naar achter. Momenteel zijn mijn opties eindeloos: ik kan mijn froufrou zijn ding laten doen of 'm opzij leggen, ik kan voor een wetlook gaan, ik kan waves maken in mijn haar, ik kan gel of wax doen in mijn haar, ... Kortom: de opties zijn eindeloos. Plus, het is minder werk dan lang haar.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Twijfel je of de mullet iets voor jou is? Dan heeft Loewi nog wat goede raad: “Als je met het idee speelt in je hoofd, doe het dan gewoon. Kort of lang, met elke lengte die je haar heeft, kan je leuke dingen doen. Dat heb ik nu echt wel ontdekt. En onthoud: je wilt altijd wat je niet hebt. Dat is ook een beetje mijn eigen struggle. (lacht) Wie lang haar heeft, wil meestal terug kort gaan en andersom. Vergelijk jezelf na je knipbeurt ook niet te veel met oude foto’s van vroeger waar je nog lang haar had. Die weerspiegelen de realiteit niet, aangezien je altijd foto’s maakt op je mooiste moment. Apprecieer je haar zoals het is en wees blij met de coupe die je hebt”, besluit ze. “Groeien doet je haar toch!”

Lees ook :