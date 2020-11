Het Kate-effect: Kate Middleton gekroond tot meest modieuze royal ter wereld. Zo kopieer je haar stijl

Onderzoek heeft uitgewezen dat de hertogin van Cambridge het meest stijlvolle lid is van alle koninklijke families. Ze kwam op de tweede plaats in de lijst van de 10 grootste mode-iconen op aarde, net na Victoria Beckham. Modestyliste Deirdre Clehane van The Happy Closet legt uit waarom de stijl van Middleton wereldwijd zo geliefd is. “Telkens wanneer ze een stuk draagt, is het rechtstreeks uitverkocht. Dat noemt men het 'Kate-effect’.”

Internationaal luxeplatform Farfetch deed een enquête bij 14.000 mensen om een gids samen te stellen met de grootste trends ter wereld. Het doel van het onderzoek is de verkoopgegevens van de meest modieuze steden ter wereld in kaart brengen, alsook de manier waarop onze shopgewoontes veranderd zijn tijdens de wereldwijde lockdowns.

Zangeres en ontwerpster Victoria Beckham werd door het luxeplatform uitgeroepen tot grootste stijlicoon ter wereld. Italiaanse blogger en onderneemster Chiara Ferragni kwam, na Kate Middleton, als derde in de lijst, gevolgd door de Amerikaanse Olivia Palermo en popster Ellie Goulding.

Klassieke Kate

Middleton, die al jarenlang geprezen wordt om haar gevoel voor mode, is de enige royal die de top tien van mode-iconen volgens Farfetch haalde. Opvallend is dat publiekslieveling Meghan Markle niet in de lijst werd opgenomen. Hoe komt het dat stijl van Kate wereldwijd zo aanslaat? Wij vroegen het aan styliste Deirdre Clehane van The Happy Closet. “De stijl van Kate is zeer klassiek. Haar outfits kunnen gedragen worden door dertigers, maar evengoed door iemand van 40 of 50. Daardoor spreekt haar stijl een brede leeftijdsgroep aan. Wanneer leden van het koningshuis zich te jong kleden, valt dat doorgaans minder goed in de smaak.”

Iedereen prinses

Een andere reden voor haar populariteit, is toegankelijkheid. “Hoewel ze regelmatig high-end kledij draagt, combineert ze ook met betaalbare merken. Je hoeft geen prinses te zijn om haar outfits te kunnen betalen en dat trekt mensen aan. Telkens wanneer de hertogin een stuk draagt, is het rechtstreeks uitverkocht. Dat noemt men het Kate-effect.” Er zijn verschillende Instagrampagina’s die zich wijden aan uitdokteren waar ze haar kledij haalt.

In principe kunnen we ons dus allemaal kleden zoals Kate. Of heeft ze nog een geheim? “Wanneer je foto’s ziet van Kate, valt het op hoe mooi haar kledij altijd past: haar mouwen zijn nooit te lang, haar jurken nooit te wijd. Dat komt omdat ze al haar outfits steevast op maat laat maken. Zelfs stukken van luxehuizen laat ze nog bijstellen, zodat haar figuur perfect uitkomt. Naar de kleermaker gaan is een goede tip die we allemaal in ons voordeel kunnen gebruiken.”

5x het ‘Kate-effect’

5 looks van Middleton die het kopiëren waard zijn:

1. Investeer in een statement jas

Statement jassen als deze, kan je naar eender welke gelegenheid dragen, van een dagje shoppen tot een avondje uit. Daarnaast fleuren ze zelfs de meest saaie outfits op, een echte must dus in je kleerkast. Tip: kies voor een kleur die je gemakkelijk kan combineren, zodat je de jas niet te snel beu geraakt.

2. Less is more

Deze look is typisch Kate: klassiek en eenvoudig, maar toch chic. Dankzij kleine extra’s zoals een hoofddeksel of broche (die helemaal niet duur hoeven te zijn), breng je een simpele outfit naar een nieuw level.

3. Kleed je naar de gelegenheid

Je kan niet eender welke outfit naar elk event aandoen en dat heeft Kate goed begrepen. Speciaal voor haar bezoek aan Salaam Baalak Trust - een organisatie ter ondersteuning van straatkinderen in Delhi - koos ze voor een jurk met een Indische geïnspireerde print. Een knipoog naar een gelegenheid, maar toch volledig binnen haar eigen stijl.

4. Klassiek model? Ga voor een opvallende print

Het model van deze lange, zwarte jurk met pofmouwen is eerder klassiek, maar door de polkadot bolletjes (een favoriet van schoonmoeder Diana) oogt de outfit toch speels.

5. Never change a winning team

Kate zit er niet verlegen om een outfit meer dan eens te dragen (ze droeg deze jurk al vijf keer). Combineer je look met nieuwe accessoires (juwelen, schoenen, tassen) om een nieuwe vibe te creëren.

